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Vivo Y19e с 6.74-дюймовым экраном, 4 ГБ ОЗУ и батареей на 5500 мАч поступил в продажу за $90
Смартфон получил чипсет Unisoc T7225.

Компания Vivo представила свой новый смартфон Vivo Y19e с достаточно демократичной ценой, пишет издание GSMArena.

Источник фото: GSMArena

Смартфон Vivo Y19e снабжён 6.74-дюймовой LCD-панелью с разрешением HD+ и частотой обновления 90 Гц, чипсетом Unisoc T7225, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянной памяти. На задней панели новинки имеется основная 13-Мп камера, дополненная вспомогательным датчиком, а на фронтальной стороне расположена 5-Мп селфи-камера. Для расширения возможностей при работе с изображениями смартфон имеет ИИ-функции AI Erase и AI Photo Enhance.

Питанием устройство обеспечивает аккумуляторная батарея ёмкостью 5500 мА·ч, поддерживающая быструю зарядку мощностью 15 Вт. Новинка имеет защиту от пыли и влаги с рейтингом IP64, сертификат MIL-STD-810H, боковой сканер отпечатков пальцев и отдельный слот для карт памяти microSD объёмом до 2 ТБ.

Модель поставляется с предустановленной Funtouch OS 14 на базе Android 14. Новинка представлена в зелёном (Majestic Green) и серебристом (Titanium Silver) цветовых оформлениях.

Стоимость смартфона Vivo Y19e в индийской рознице составляет 7999 рупий (90 долларов США).

#vivo y19e
Источник: gsmarena.com
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