Новинка оснащена батареей на 5100 мАч.

Компания Google представила самую доступную модель серии Pixel 9, получившую ряд улучшений по сравнению с моделью предшествующего поколения, пишет издание GSMArena.

Смартфон Google Pixel 9a оснащается 6.3-дюймовой pOLED-панелью с разрешением 2424x1080 точек, частотой обновления до 120 Гц, пиковой яркостью 2700 нит и поддержкой 8-битной глубины цвета, чипсетом Google Tensor G4 с сопроцессором безопасности Titan M2, 8 ГБ оперативной и 128/256 ГБ постоянной памяти.

Внешне новинка похода на остальные модели серии Pixel 9. Фронтальная панель смартфона прикрыта защитным стеклом Corning Gorilla Glass 3 с плоскими краями, переходящими в алюминиевую рамку, а тыльная сторона имеет поликарбонатную панель.

Основная камера Pixel 9a, представленная 48-Мп сенсором и объективом с диафрагмой f/1.7, имеет оптическую стабилизацию изображения и обеспечивает запись видео в разрешении 4K со скоростью 60 кадров в секунду. Она дополняется 13-Мп сверхширокоугольным модулем с диафрагмой f/2.2. На фронтальной стороне располагается 13-Мп селфи-камера с возможностью записи видео в формате 4K/30 fps.

Кроме того, Pixel 9a имеет ряд новых функций для улучшения процесса фотосъёмки, в том числе опции макрофокуса и астрофотографии, что произошло впервые для a-серии.

Питанием устройство обеспечивает аккумуляторная батарея ёмкостью 5100 мА·ч, которая, по словам производителя, способна поддерживать автономную работу смартфона более 30 часов. Также имеется поддержка быстрой 23-Вт проводной зарядки, а также беспроводной зарядки стандарта Qi.

Источник фото: GSMArena

Новинка оснащается пылевлагозащищённым корпусом, соответствующим рейтингу IP68, и оптическим сканером отпечатков пальцев, встроенным в дисплей. Устройство поставляется с предустановленной Android 15 с рядом функций с использованием технологий ИИ. Производитель обещает выпускать обновления ОС и апдейты безопасности для новинки в течение последующих семи лет. Модель выпускается в цветовых оформлениях Peony, Iris, Obsidian и Porcelain, хотя в ряде регионов некоторые оттенки могут быть недоступны.

Стоимость базовой модели Google Pixel 9a составляет 499 долларов США. В продажу новинка поступит в апреле.