Новинка может дебютировать в ближайшее время.

Ранее в сети Интернет появились слухи о том, что Samsung работает над своим новым планшетом Galaxy Tab Active5 Pro, который должен прийти на смену модели Tab Active4 Pro, выпущенной в 2022 году, а сейчас они подтверждаются благодаря появлению новинки в базе данных Geekbench, пишет издание GSMArena.

Бенчмарк подтверждает, что планшет Samsung Galaxy Tab Active5 Pro с модельным номером SM-X356B оснащён чипсетом Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3. Кроме того, тестируемый экземпляр был снабжён 6 ГБ оперативной памяти и работал под управлением Android 15, судя по всему, с надстройкой в виде One UI 7. В одноядерном тесте новинка набрала 1179 баллов, а в многоядерном — 3378 очков.

Источник фото: GSMArena

Ожидается, что планшет Samsung Galaxy Tab Active5 Pro будет официально запущен в ближайшее время.