Неполадки наблюдаются при использовании видеокарт Nvidia.

Запуск игровых видеокарт Nvidia серии GeForce RTX 50 был сопряжён с целым рядом проблем как в технической, так и программной части, а совсем недавно к этому добавилась ещё одна, причём, судя по всему, она присутствует не только при использовании новейшей линейки, но и более старых моделей — как пишет издание Neowin, пользователи предварительной версии Windows 11 (Canary) жалуются на нестабильную работу DirectX 9.

Источник фото: Neowin

Сообщается, что в последних сборках Windows 11 (Canary) наблюдается сбой dll-файла D3D9, в результате чего ряд приложений и игр, использующих DirectX 9, на видеокартах Nvidia не запускаются. Чтобы вернуть их в работоспособное состояние, пользователям приходится идти на ухищрения в виде временного отключения видеокарты Nvidia в Диспетчере устройств и последующей замены dll-файла D3D9 на более старую версию.

Хотя точных причин появления данной неполадки не называется, целый ряд пользователей винит в этом непосредственно Nvidia. В свою очередь, компания Microsoft старается решить проблему, но к настоящему моменту она до сих пор сохраняется, что совсем недавно подтвердил представитель софтверного гиганта, отметив, что в сборке Canary версии 27808 ситуация осталась без изменений.

К счастью, пользователи стабильных версий Windows 11 о данной проблеме не сообщали — судя по всему, ей подвержены только предварительные сборки.