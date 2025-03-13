Новинка должна дебютировать в ближайшие несколько недель.

Компания Oppo намерена представить сразу несколько своих новых устройств в апреле, в том числе компактный смартфон Find X8S, о характеристиках которого рассказал информатор Digital Chat Station, пишет издание GSMArena.

Источник фото: GSMArena

По данным информатора, смартфон Oppo Find X8S будет оснащаться 6.3-дюймовым дисплеем и корпусом толщиной всего 7 мм. Кроме того, новинка будет иметь рамку шириной менее 1.38 мм и вес 187 г.

Питать устройство будет аккумуляторная батарея ёмкостью более 5700 мА·ч — по данному показателю смартфон будет превосходить базовую модель Find X8. Кроме того, новинке приписывается наличие брендинга Hasselblad, водонепроницаемого корпуса и беспроводной зарядки.

Учитывая вышеперечисленные параметры, Oppo Find X8S может заинтересовать любителей компактных моделей, тем более, что новинка будет обладать ёмким аккумулятором, несмотря на свой тонкий профиль.

К Find X8S должны присоединиться ещё две модели линейки, Find X8 Next с 6.6-дюймовым экраном и Find X8 Ultra с дисплеем диагональю 6.8 дюйма. Все три новинки получат кремний-углеродные аккумуляторные батареи и пылевлагозащищённые корпусы.