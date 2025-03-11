Для снятия блокировки потребуется обновить приложение.

В конце прошлого месяца компания Microsoft заблокировала обновление до новейшей версии Windows 11 24H2 на устройствах, на которых установлена одна из версий Autodesk AutoCAD 2022, что было связано с проблемами совместимости, а спустя несколько недель неполадка была устранена, пишет издание Neowin.

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На своём официальном сайте компания Microsoft сообщила, что свежий апдейт S182.0.0 AutoCAD 2022.1.4 устраняет проблемы в Windows 11 24H2, поэтому после его установки блокировка будет снята.

Отмечается, что процесс снятия блокировки обычно занимает до 48 часов, поэтому пользователям, установившим свежий апдейт AutoCAD 2022, придётся подождать некоторое время, прежде чем они смогут обновиться до Windows 11 24H2.

Ранее сообщалось, что проблемам были подвержены только устройства с установленным AutoCAD 2022, тогда как другие версии, в частности AutoCAD 2023, 2024 и 2025, не пострадали.

Microsoft продолжает устранять неполадки и баги, обнаруженные в Windows 11 24H2, хотя их количество до сих пор достаточно велико, а свежие апдейты могут приносить дополнительные проблемы, например уменьшение производительности из-за снижения тактовой частоты процессора, с которым столкнулись несколько дней назад некоторые пользователи Windows 11 24H2.