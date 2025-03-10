Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Breaking news
HTC Wildfire E5 Plus получил 8-ядерный чипсет Unisoc T606, 50-Мп камеру, 6 ГБ ОЗУ и стоит $90
Смартфон поставляется с батареей на 5000 мАч.

Компания HTC презентовала свой новый доступный смартфон Wildfire E5 Plus с дисплеем большой диагонали и основной камерой с разрешением 50 Мп, пишет издание Gizmochina.

Источник фото: Gizmochina

Смартфон HTC Wildfire E5 Plus оснащается 6.745-дюймовой панелью с разрешением HD+ и частотой обновления 90 Гц, 12-нм чипсетом Unisoc T606, снабжённым 8 ядрами с тактовой частотой до 1.6 ГГц, 6 ГБ ОЗУ и накопителем объёмом 128 ГБ.

На тыльной панели новинки размещается 50-Мп основная камера, дополненная 2-Мп датчиком глубины, а на фронтальной стороне в каплевидном вырезе дисплея имеется 16-Мп камера для селфи и видеозвонков.

Питает устройство аккумуляторная батарея ёмкостью 5000 мА·ч. Дополнительную безопасность обеспечивает биометрическая аутентификация по отпечаткам пальцев и функция распознавания лиц.

Также смартфон имеет порт USB Type-C, 3.5-мм аудиоразъём, поддерживает 4G LTE, Wi-Fi и Bluetooth 5.0. Работает новинка под управлением Android 14. Новинка поставляется в голубом и сером цветовых оформлениях.

Ценник смартфона HTC Wildfire E5 Plus в магазинах Вьетнама составляет 2 379 000 донгов (93 доллара США).

#htc wildfire e5 plus
Источник: gizmochina.com
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Мошенники научились корректировать данные FARM в жёстких дисках Seagate
+
Tecno представила смартфоны серии Camon 40
2
В российских магазинах появились финские часы Suunto Ocean для спорта и дайвинга
7
Microsoft рекомендует установить Windows 11 во избежание проблем с вредоносным ПО
3
Toyota приостанавливает производство своей самой важной модели RAV4 из-за взрыва на заводе
+
В XDA рассказали о 5 ситуациях, в которых не стоит покупать комплектующие для ПК на вторичном рынке
1
Великобритания и Италия создадут крупнейший завод по производству тритиевого топлива
+
Россия поставит Индии улучшенные и более мощные двигатели для ремоторизации танков Т-72
+
Второй трейлер GTA 6 может выйти в начале апреля, сообщает инсайдер
+
Один из участников Battlefield Labs продемонстрировал геймплей на своём Twitch-канале
1
PRO Hi-Tech и VIK-on выяснили причину оплавления разъёмов питания RTX 5090
6
Названа стоимость всех версий Mitsubishi Outlander 2025 в США
+
Вышел MagicBook Pro14 Moonlight White Touch Edition с процессорами Intel Core Ultra 2 поколения
+
Пользователи столкнулись с массовым "вымиранием" DVD, выпущенных WB в 2006-2008 годах
+
Take-Two Interactive подает в суд на сайт для накрутки валюты в GTA Online
4
В XDA разобрали 5 популярных мифов об SSD и опровергли их — частично или полностью
9
По Resident Evil готовится новый фильм, премьера запланирована на 18 сентября 2026 года
+
Большой скачок качества FSR 4 является достижением AMD и Sony
12
В России восстановили одну из крупнейших станций РЖД, упразднённую после распада СССР
+
Samsung тестирует One UI 8 на базе Android 16 для смартфонов серии Galaxy S25
1

Популярные статьи

История мирового рекорда, поставленного МиГ-25
20
"TokyoXtremeRacer": еще одна малобюджетная игра с плохой оптимизацией в раннем доступе (обзор)
1
Как защитить свой дом - обзор камеры видеонаблюдения iFEEL Vega IFS-CI004
1
Сборка ретро-ПК — часть 7. Захват видеосигнала с VGA-выхода старого ПК
2
Собираем топовый игровой ПК за 1 274 000 рублей для всех ААА-игр на максимальных настройках графики
26
Что означает «ИИ уровня доктора наук», представленный OpenAI за 20 000 долларов в месяц
+

Сейчас обсуждают

Laojin
00:49
Тебе с дивана виднее.
PRO Hi-Tech и VIK-on выяснили причину оплавления разъёмов питания RTX 5090
Waramagedon
00:43
Судя по аргументам - да. ))) а по сути идиот без образования.
История мирового рекорда, поставленного МиГ-25
Waramagedon
00:37
Идиот, геоид это точная форма. Общая форма планет и звёзд шарообразная, к коим относится и геоид.
История мирового рекорда, поставленного МиГ-25
Сергей Куренков
00:35
возьми и проведи свой тест, и расскажи нам, в чем причина....Критикуя предлагай.... Нееее, не хошь? Клоун тот, кто языком мелет и свои слова делами подтвердить не может )))
PRO Hi-Tech и VIK-on выяснили причину оплавления разъёмов питания RTX 5090
Кеша.
00:32
ПК за 1 274 000 рублей Очуметь.
Собираем топовый игровой ПК за 1 274 000 рублей для всех ААА-игр на максимальных настройках графики
Jora
00:31
А 3050 уже не тянет?
Собираем топовый игровой ПК за 1 274 000 рублей для всех ААА-игр на максимальных настройках графики
Waramagedon
00:28
Провода БП полное г. Экономят на меди и диаметре кабеля. А система подключений папа-мама пожароопасная изначально.
Кабель питания Geforce RTX 5090 достигает температуры более 150°
Evgeny Chezarin
00:24
Действительно, здесь у людей проявляется массовая шизофрения с элементами неадекватности, психозов и прочих нестабильных ментальных проявлений. Их тянет именно сюда, отменную шизу, избранные экземпляр...
Собираем топовый игровой ПК за 1 274 000 рублей для всех ААА-игр на максимальных настройках графики
Evgeny Chezarin
00:22
Говнище не стоит этих денег. Архитектура старая, техпроцесс старый, левые надстройки, горит из коробки, производительность/цена на уровне дна. Чистейший скам.
Собираем топовый игровой ПК за 1 274 000 рублей для всех ААА-игр на максимальных настройках графики
Nvidia&Intel Hater
00:17
Да я не спорю ,нах она вообще за эти деньги нужна). даже 280 за нее это надо быть слегка того.хотя такие найдутся
Собираем топовый игровой ПК за 1 274 000 рублей для всех ААА-игр на максимальных настройках графики
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем