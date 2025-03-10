Смартфон поставляется с батареей на 5000 мАч.

Компания HTC презентовала свой новый доступный смартфон Wildfire E5 Plus с дисплеем большой диагонали и основной камерой с разрешением 50 Мп, пишет издание Gizmochina.

Источник фото: Gizmochina

Смартфон HTC Wildfire E5 Plus оснащается 6.745-дюймовой панелью с разрешением HD+ и частотой обновления 90 Гц, 12-нм чипсетом Unisoc T606, снабжённым 8 ядрами с тактовой частотой до 1.6 ГГц, 6 ГБ ОЗУ и накопителем объёмом 128 ГБ.

На тыльной панели новинки размещается 50-Мп основная камера, дополненная 2-Мп датчиком глубины, а на фронтальной стороне в каплевидном вырезе дисплея имеется 16-Мп камера для селфи и видеозвонков.

Питает устройство аккумуляторная батарея ёмкостью 5000 мА·ч. Дополнительную безопасность обеспечивает биометрическая аутентификация по отпечаткам пальцев и функция распознавания лиц.

Также смартфон имеет порт USB Type-C, 3.5-мм аудиоразъём, поддерживает 4G LTE, Wi-Fi и Bluetooth 5.0. Работает новинка под управлением Android 14. Новинка поставляется в голубом и сером цветовых оформлениях.

Ценник смартфона HTC Wildfire E5 Plus в магазинах Вьетнама составляет 2 379 000 донгов (93 доллара США).