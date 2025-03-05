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Acer зарегистрировала версии Radeon RX 9060 XT с 8 и 16 ГБ видеопамяти
Это может быть ответом на модели RTX 5060 Ti с 8 и 16 ГБ.

Несколько дней назад AMD обмолвилась о планах по выпуску более доступной линейки игровых видеокарт Radeon RX 9060 во втором квартале текущего года, а сейчас заявка компании Acer на регистрацию нескольких новых моделей в контролирующие органы раскрывает некоторые подробности будущих новинок, пишет издание Guru3D.

Источник фото: Wccftech

Сообщается, что Acer зарегистрировала несколько новых моделей Radeon RX 9060 XT, оснащённых как 8 ГБ видеопамяти, так и 16 ГБ. Судя по всему, разные конфигурации будут использованы с целью более эффективной конкуренции с Nvidia и её новыми моделями GeForce RTX 5060 Ti, которые будут выпускаться в версиях 8 и 16 ГБ.

В отличие от линейки Nvidia GeForce RTX 50, оснащённой память GDDR7, новинки от AMD получат чипы GDDR6. Также ожидается, что Radeon RX 9060 XT будет оснащаться 128-битной шиной и иметь TGP около 150 Вт.

Информации об используемом графическом процессоре в настоящее время не имеется — это может быть как младший GPU Navi 44, так и урезанный Navi 48.

Интересно, что в заявке от Acer указаны только модели Radeon RX 9060 XT — это может свидетельствовать о том, что запуск Radeon RX 9060 состоится чуть позже.

#radeon rx 9060 xt
Источник: guru3d.com
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