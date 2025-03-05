Новинка может дебютировать в апреле.

Компания Infinix работает над своим новым игровым смартфоном Infinix GT 30 Pro, который получит ряд улучшений по сравнению с моделью предшествующего поколения — об этом пишет издание Gizmochina, полагаясь на ряд источников.

Infinix GT 20 Pro. Источник фото: Gizmochina

Утверждается, что игровой смартфон Infinix GT 30 Pro будет оснащён 6.78-дюймовым экраном, выполненным по технологии AMOLED, с разрешением 1.5K (1224x2720 точек) и частотой обновления 144 Гц, новым чипсетом MediaTek Dimensity 8350-Ultimate, оперативной памятью LPDDR5X и накопителем UFS 4.0 в следующих конфигурациях — 8 ГБ/256 ГБ, 12 ГБ/256 ГБ и 12 ГБ/512 ГБ.

На задней панели новинки расположится 108-Мп основная камера с поддержкой оптической стабилизации изображения, дополненная 8-Мп сверхширокоугольным модулем, а на фронтальной стороне разместится 13-Мп селфи-камера.

Питать устройство будет аккумуляторная батарея ёмкостью 5500 мА·ч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 67 Вт.

Кроме того, новинке приписывается наличие специальных кнопок, которые могут совмещать в себе игровые функции и служить для быстрого вызова приложений, а также предустановленной XOS 15 на базе Android 15.

С учётом того, что модель предшествующего поколения дебютировала в апреле прошлого года, ожидается, что игровой смартфон Infinix GT 30 Pro появится в этот же период текущего года.