Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Breaking news
Tecno представила Camon 40, 40 Pro, 40 Pro 5G и 40 Premier 5G с широкими возможностями камер
Новинки характеризуются рядом схожих характеристик, но имеют и отличительные особенности.

На международной выставке MWC 2025 компания Tecno представила сразу четыре новых модели серии Camon 40 с широкими возможностями камер, пишет издание GSMArena.

Стандартная модель новой серии, Tecno Camon 40, обладает 6.78-дюймовой AMOLED-панелью с разрешением Full HD и частотой обновления 120 Гц, чипсетом MediaTek Helio G100, 8 ГБ оперативной и 128/256 ГБ постоянной памяти.

На задней панели устройства располагается 50-Мп основная камера с оптической стабилизацией изображения, соседствующая с 8-Мп сверхширокоугольным модулем и дополнительным сенсором, судя по всему, датчиком глубины, а на фронтальной стороне имеется 32-Мп селфи-камера с фиксированным фокусом.

Питает новинку аккумуляторная батарея ёмкостью 5200 мА·ч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 45 Вт. Модель доступна в следующих цветах — чёрном, белом и двух вариантах изумрудно-зелёного.

Смартфон Tecno Camon 40 Pro по ряду ключевых характеристик и цветовым оформлениям аналогичен модели Camon 40, но имеет 50-Мп селфи-камеру с автофокусом и доступен только в версии с накопителем объёмом 256 ГБ.

Модель Tecno Camon 40 Pro 5G, в свою очередь, похожа на Camon 40 Pro, но оснащается 5G-чипсетом MediaTek Dimensity 7300, а также имеет экран с частотой обновления 144 Гц и конфигурацию 12 ГБ+256 ГБ, дополняющую версию 8 ГБ+256 ГБ.

Источник фото: GSMArena

Топовый вариант новой линейки, Tecno Camon 40 Premier 5G, снабжается 6.67-дюймовым дисплеем с разрешением 1260p и частотой обновления 144 Гц, чипсетом MediaTek Dimensity 8350 с поддержкой 5G, 12 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти.

Основная камера новинки представлена 50-Мп сенсором с оптической стабилизацией изображения и дополнена 50-Мп телеобъективом с трёхкратным оптическим зумом и 50-Мп сверхширокоугольным модулем. На фронтальной панели имеется 50-Мп селфи-камера с автофокусом.

Автономную работу устройства обеспечивает аккумулятор ёмкостью 5100 мА·ч, поддерживающий быструю проводную зарядку мощностью 70 Вт. Новинка доступна в чёрном и изумрудно-зелёном цветах.

Все представленные модели снабжаются стереодинамиками с поддержкой Dolby Atmos и работают под управлением ОС Android 15.

Информации о стоимости и доступности новинок в настоящее время не предоставляются, но это обещают исправить в ближайшее время.

#tecno #camon 40 #camon 40 premier 5g #camon 40 pro #camon 40 pro 5g
Источник: gsmarena.com
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Eurasiantimes: Эксперты сомневаются, что Россия разработала «уникальную» ракету
14
Эксперты рассказали, чем GTA 5 Enhanced лучше GTA 5 Legacy
10
Xiaomi выпустила смартфон Poco M7 5G по цене 115 долларов
1
Строительство дублера самого длинного тоннеля России начнется в мае 2025 года
+
В Эстонии из-за роста цен на электроэнергию приостановил работу крупнейший в стране завод
3
В XDA рассказали о 6 причинах не переживать о высокой температуре процессора
2
Через Microsoft Copilot больше нельзя получить скрипты активации Windows 11
+
GTA 5 Enhanced будет весить в Steam на 22Gb меньше, чем GTA 5 Legacy
2
Доля геймеров, предпочитающих CPU от Intel, достигла почти 70%
38
В тесте ToyShop с трассировкой пути RX 9070 XT показала отставание от конкурента в качестве картинки
12
DeepSeek представила высокопроизводительную файловую систему 3FS с открытым исходным кодом
2
В России восстановят производство советского авиадвигателя ТВД-10Б
5
Windows 11 теперь показывает загрузку процессора по-новому
3
Генератор видео Sora появился в ChatGPT
+
Иран стал поставлять Турции туркменский газ
+
Видеокарты AMD с RDNA 4 обеспечат значительные улучшения в кодировании и трассировке лучей
2
Энтузиаст с помощью нейросетей снял трейлер Doom 2 в стиле 80-х
+
API Vulkan начал превосходить CUDA в машинном обучении
2
Следствие установило, что санкционные ускорители NVIDIA могли попасть к DeepSeek через Сингапур и Малайзию
+
Ждёт ли фанатов Radeon RX 9070 разочарование, и есть ли у NVIDIA запас видеокарт GeForce RTX 5070
2

Популярные статьи

На Международной космической станции сформировалась небольшая уникальная микробная экосистема
4
МиГ-1.44 «МФИ» - самый амбициозный истребитель своего времени и первый самолёт 5-го поколения
15
"Ущелье", "Молчаливое братство": краткий обзор двух новых фильмов (субъективное мнение)
8
Итоги гоночного уик-энда 1-2 марта
+
Большая подборка произведений, которая позволит вам познакомиться с жанром киберпанк
17
ТОП 5 фактов про PlayStation 3, о которых не догадываются ПК-бояре
84
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 5080 Suprim SOC
143
Подборка самых интересных в истории российского телевидения ночных программ
17
Мысли о современных документах, форматах бумаги и печати
21

Сейчас обсуждают

Gamandril
01:24
Начал про PS3, закончил про PS5. Ну и какой же ПК обгонит про плойку за 70к? А для компа нужно: 1. Корпус - продуваемый не из дешевых 2. Блок питания с запасом мощности и возможностью остановки кулер...
ТОП 5 фактов про PlayStation 3, о которых не догадываются ПК-бояре
Маэстро
01:01
Вежлевсук трусонюхий, букву "а" в твоей новой фамилии убери и будет правильно.
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 5080 Suprim SOC
[IRanPast]
00:59
На надувных лотках или до бота дошли?
ВМФ Эстонии наращивает присутствие на Балтийском море
newceyre
00:55
Главный факт о пс3 - это устаревший водянистый понос
ТОП 5 фактов про PlayStation 3, о которых не догадываются ПК-бояре
newceyre
00:53
Зато у нищенок на 1050 всё на ультрах летает🤣🤣🤣
Из-за 12 ГБ VRAM GeForce RTX 5070 показала всего 13 FPS в Indiana Jones and the Great Circle в 1440p
Майкопское Честное
00:52
Васютин Евгейний Олександрович, дата рождения 15.11.1980, не пиши больше, тебя уже предупреждали.
ТОП 5 фактов про PlayStation 3, о которых не догадываются ПК-бояре
Evgeny Chezarin
00:49
Тут слили твою татушку. А мы ведь ранее знали всю правду...
ТОП 5 фактов про PlayStation 3, о которых не догадываются ПК-бояре
Gamandril
00:48
Занятно получается. Оценки низкие ставят зачем-то, хотя очевидно что консоль в принципе годится для дома. Люди ведь редко покупают домой плоттер формата А0+ или лазерный принтер весом в 50+ килограмм....
ТОП 5 фактов про PlayStation 3, о которых не догадываются ПК-бояре
Vorvort
00:46
Автору спасибо за труд. Героиня обзора - мертворожденный продукт ввиду дикого оверпрайса и недостатка VRAM. Поставить ей цену 1200$, дать 24 Гб памяти - успешная 4080 Ти Супер готова.
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 5080 Suprim SOC
Вячеслав Тарасов
00:31
Бред какой то, у меня Индиана выдает 30-35фпс на rtx2070 с 8 гб на 1440р!
Из-за 12 ГБ VRAM GeForce RTX 5070 показала всего 13 FPS в Indiana Jones and the Great Circle в 1440p
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем