Новинки характеризуются рядом схожих характеристик, но имеют и отличительные особенности.

На международной выставке MWC 2025 компания Tecno представила сразу четыре новых модели серии Camon 40 с широкими возможностями камер, пишет издание GSMArena.

Стандартная модель новой серии, Tecno Camon 40, обладает 6.78-дюймовой AMOLED-панелью с разрешением Full HD и частотой обновления 120 Гц, чипсетом MediaTek Helio G100, 8 ГБ оперативной и 128/256 ГБ постоянной памяти.

На задней панели устройства располагается 50-Мп основная камера с оптической стабилизацией изображения, соседствующая с 8-Мп сверхширокоугольным модулем и дополнительным сенсором, судя по всему, датчиком глубины, а на фронтальной стороне имеется 32-Мп селфи-камера с фиксированным фокусом.

Питает новинку аккумуляторная батарея ёмкостью 5200 мА·ч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 45 Вт. Модель доступна в следующих цветах — чёрном, белом и двух вариантах изумрудно-зелёного.

Смартфон Tecno Camon 40 Pro по ряду ключевых характеристик и цветовым оформлениям аналогичен модели Camon 40, но имеет 50-Мп селфи-камеру с автофокусом и доступен только в версии с накопителем объёмом 256 ГБ.

Модель Tecno Camon 40 Pro 5G, в свою очередь, похожа на Camon 40 Pro, но оснащается 5G-чипсетом MediaTek Dimensity 7300, а также имеет экран с частотой обновления 144 Гц и конфигурацию 12 ГБ+256 ГБ, дополняющую версию 8 ГБ+256 ГБ.

Источник фото: GSMArena

Топовый вариант новой линейки, Tecno Camon 40 Premier 5G, снабжается 6.67-дюймовым дисплеем с разрешением 1260p и частотой обновления 144 Гц, чипсетом MediaTek Dimensity 8350 с поддержкой 5G, 12 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти.

Основная камера новинки представлена 50-Мп сенсором с оптической стабилизацией изображения и дополнена 50-Мп телеобъективом с трёхкратным оптическим зумом и 50-Мп сверхширокоугольным модулем. На фронтальной панели имеется 50-Мп селфи-камера с автофокусом.

Автономную работу устройства обеспечивает аккумулятор ёмкостью 5100 мА·ч, поддерживающий быструю проводную зарядку мощностью 70 Вт. Новинка доступна в чёрном и изумрудно-зелёном цветах.

Все представленные модели снабжаются стереодинамиками с поддержкой Dolby Atmos и работают под управлением ОС Android 15.

Информации о стоимости и доступности новинок в настоящее время не предоставляются, но это обещают исправить в ближайшее время.