Судя по всему, компания следует примеру Google.

Ещё в прошлом году компания Google заявила о постепенном отказе от стандарта Manifest V2 и переходе на более новый Manifest V3, в результате чего некоторые расширения Chrome перестанут работать — это касается и популярного блокировщика рекламы uBlock Origin. Как пишет издание Neowin, примеру Google, судя по всему, последовала и компания Microsoft в своём браузере Edge.

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Сообщается, что совсем недавно некоторые пользователи столкнулись с тем, что браузер Edge Canary принялся автоматически отключать расширения, соответствующие стандарту Manifest V2, показывая сообщение о том, что расширение более не поддерживается, поэтому рекомендуется удалить его. При этом пользователь может самостоятельно вновь включить расширение во вкладке «Управление расширениями».

В настоящее время данное поведение наблюдается только в версии Edge Canary, хотя официальных заявлений по этому поводу нет, а в официальной документации Microsoft отсутствуют какие-либо упоминания о периоде перехода на Manifest V3.

Возможно, Microsoft уже готовится к отказу от расширений Manifest V2, поэтому пользователям других версий браузера Edge, рассчитывающим использовать uBlock Origin и другие расширения, соответствующие стандарту Manifest V2, следует это учитывать.

В прошлом году разработчики uBlock Origin порекомендовали пользователям переходить на uBlock Origin Lite в качестве одной из альтернатив. Для тех, кто не собирается мириться с ограничениями Lite-версии, существует ещё один выход — браузер Mozilla Firefox сохраняет совместимость с расширениями стандарта Manifest V2.