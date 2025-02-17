Бенчмарк раскрыл ряд характеристик новинки.

Компания Oppo готовится представить свой сверхтонкий складной смартфон Find N5, который получит премиальную версию с поддержкой спутниковой связи Find N5 Satellite Communication Edition, которая была протестирована в бенчмарке Geekbench, раскрыв ряд своих характеристик, пишет издание Gizmochina.

В одноядерном тесте смартфон Oppo Find N5 Satellite Communication Edition с модельным номером PKH120 получил 3000 баллов, а в многоядерном набрал 8333 балла. С учётом того, что устройство оснащается чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Elite, результат кажется не слишком высоким, но всё становится на свои места при более пристальном изучении характеристик — новинка оснащается не стандартной 8-ядерной версией SoC, а 7-ядерным вариантом с одним недостающим ядром производительности.

Источник фото: Gizmochina

Кроме того, протестированный образец оснащался 16 ГБ оперативной памяти и работал под управлением ОС Android 15.

Конечно, в бенчмарках и высоконагруженных приложениях результаты устройства, судя по всему, будут уступать моделям, оснащённым полноценным чипсетом Snapdragon 8 Elite, но при повседневном использовании это вряд ли будет заметно.

В более ранних утечках сообщалось, что смартфон обзаведётся 6.62-дюймовым внешним AMOLED-экраном, 8.12-дюймовым складным дисплеем LTPO OLED, 50-Мп основной камерой, дополненной 8-Мп сверхширокоугольным модулем и 50-Мп телеобъективом с трёхкратным оптическим зумом, двумя 8-Мп селфи-камерами, аккумуляторной батареей ёмкостью 5600 мА·ч с поддержкой быстрой 80-Вт зарядки и ультратонким корпусом, толщина которого составит 4.2 мм в разложенном виде. Запуск Oppo Find N5 ожидается 20 февраля текущего года.