Дебют новинок ожидается летом текущего года.

По мере приближения даты анонса новых складных смартфонов Samsung Galaxy Z Fold7 и Galaxy Z Flip7 в сети Интернет появляется всё больше данных, раскрывающих характеристики новинок — свежая утечка исходит от информатора PandaFlashPro, пишет издание GSMArena.

Источник фото: GSMArena

Утверждается, что складные смартфоны Samsung Galaxy Z Fold7 и Galaxy Z Flip7 будут поставляться с предустановленной One UI 7.1, хотя вопрос о том, будет ли она базироваться на Android 15, или же её основой станет Android 16, релиз которой должен состояться раньше запуска новинок, остаётся открытым.

По данным информатора, обе новинки получат испарительную камеру большего размера, что позволит более эффективно отводить излишки тепла от компонентов, а также более прочную шарнирную конструкцию.

Кроме того, модель Galaxy Z Fold7, как утверждается, будет оснащена новыми динамиками, что, судя по всему, указывает на улучшенное звучание.

В более ранних утечках говорилось о том, что Galaxy Z Flip7 обзаведётся экраном с пиковой яркостью 2600 нит и чипсетом Exynos 2500, разработанным Samsung, тогда как глобальная версия Galaxy Z Fold7 должна дебютировать с чипом Qualcomm Snapdragon 8 Elite.

Ожидается, что запуск складных смартфонов Samsung Galaxy Z Fold7 и Galaxy Z Flip7 состоится летом текущего года.