Глобальный дебют топового смартфона ожидается в марте.

Компания Xiaomi готовится представить свой новый топовый смартфон Xiaomi 15 Ultra – новинка уже появлялась в ряде утечек, а сейчас была протестирована в тесте ИИ Geekbench AI, подтвердив ряд своих характеристик, пишет издание Gizmochina.

В базе данных Geekbench смартфон Xiaomi 15 Ultra представлен с чипсетом, оснащённым двумя ядрами с тактовой частотой 4.32 ГГц и шестью ядрами, достигающими частоты 3.53 ГГц, а также графическим процессором Adeno 830 – данные характеристики указывают на наличие флагманского чипсета Qualcomm Snapdragon 8 Elite.

Источник фото: Gizmochina

Кроме того, устройство было оснащено 16 ГБ оперативной памяти и работало под управлением операционной системы Android 15, судя по всему, с надстройкой в виде HyperOS 2.0, которая, как ожидается, предложит целый ряд функций с использованием искусственного интеллекта, в том числе помощника по написанию текстов и сообщений, переводчика и функцию расшифровки заметок.

В более раннем тесте чипсет Snapdragon 8 Elite в составе Xiaomi 15 Ultra показал высокие результаты в Geekbench, примерно соответствующие флагманским моделям от других производителей.

Ожидается, что новинка обзаведётся AMOLED-экраном с разрешением QHD+ и частотой обновления 120 Гц, основной 50-Мп камерой с датчиком Sony LYT-900, соседствующей с 50-Мп телеобъективом с сенсором Sony IMX858, 50-Мп сверхширокоугольной камерой Samsung ISOCELL JN5 и 200-Мп перископическим телеобъективом с сенсором Samsung ISOCELL HP9, а также аккумуляторной батареей ёмкостью 6000 мА·ч, поддерживающей быструю проводную и беспроводную зарядку на 90 и 50 Вт соответственно.

Презентация Xiaomi 15 Ultra в Китае должна состояться в феврале, тогда как глобальный запуск новинки ожидается в марте.