Apple может не справиться с напором Qualcomm и MediaTek.

Мобильные чипы компании Apple до недавнего времени лидировали в одноядерной производительности, в том числе благодаря поддержке SME, но с выходом чипсетов Qualcomm Snapdragon 8 Elite и MediaTek Dimensity 9400 ситуация чуть изменилась, а чипы следующего поколения могут и вовсе поменять расстановку сил, о чём сообщает информатор Digital Chat Station, пишет издание NotebookCheck.

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По словам информатора, следующее поколение SoC от Qualcomm и MediaTek получит поддержку SME и высокие тактовые частоты, а также будет производиться по новому техпроцессу N3P от TSMC, что позволит достичь 4000 баллов в одноядерной производительности в бенчмарке Geekbench и окажет серьёзное давление на Apple.

Конечно, Apple тоже не сидит сложа руки, и на момент представления чипсетов Qualcomm Snapdragon 8 Elite 2 и MediaTek Dimensity 9500 у компании будут чипы нового поколения, в частности M5, который должен дебютировать в обновлённом iPad Pro в середине текущего года.

Вышедшие несколько месяцев назад Qualcomm Snapdragon 8 Elite и MediaTek Dimensity 9400 замахнулись на лидерство Apple с её топовым A18 Pro в одноядерной производительности и не оставили шансов в многоядерной, поэтому компании из Купертино придётся постараться, чтобы выглядеть достойно против своих конкурентов.