Чипсет нового поколения будет выпускаться по улучшенному техпроцессу.

Компания Qualcomm выпустила свой новый флагманский чипсет Snapdragon 8 Elite во второй половине октября текущего года, но уже работает над чипом следующего поколения, который будет заметно быстрее предшественника — об этом рассказал информатор Digital Chat Station, пишет издание NotebookCheck.

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Сообщается, что флагманский чипсет следующего поколения Qualcomm Snapdragon 8 Elite 2 будет производиться на техпроцессе третьего поколения N3P от TSMC, что позволит повысить производительность и улучшить энергоэффективность по сравнению с соответствующими показателями текущей модели, Snapdragon 8 Elite, выпускающейся на узле N3E.

В более ранних утечках говорилось, что быстродействие процессорных ядер, которыми оснастят Snapdragon 8 Elite 2, будет как минимум на 20% выше по сравнению с моделью предшествующего поколения, а свежая утечка указывает на то, что графический процессор новейшей SoC получит ряд улучшений и покажет аналогичный прирост или даже чуть больше.

Чипсет Snapdragon 8 Elite по ряду параметров превосходит своих конкурентов и является основой для новейших флагманских смартфонов, успешно конкурируя с MediaTek Dimensity 9400, а его преемник, Snapdragon 8 Elite 2, судя по всему, продолжит эту традицию.

Также утверждается, что официальный анонс высокопроизводительного чипа нового поколения может состояться раньше, чем в текущем году — если Snapdragon 8 Elite был презентован во второй половине октября, то Snapdragon 8 Elite 2 может быть анонсирован на несколько дней или недель раньше, то есть в конце сентября или начале октября 2025 года.