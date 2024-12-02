Чипсет будет обладать повышенными частотами и сниженным энергопотреблением.

Компания Qualcomm представила свой флагманский чипсет Snapdragon 8 Elite всего несколько недель назад, но в сети Интернет уже появляются слухи о его преемнике, Snapdragon 8 Elite 2. Так, сегодня информатор Digital Chat Station сообщил некоторые подробности о высокопроизводительном чипе следующего поколения, пишет издание NotebookCheck.

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Утверждается, что чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Elite 2 будет производиться по технологическому процессу N3P от TSMC, хотя в ранних тестах также изучалась возможность использования технологии SF2 от Samsung.

По данным информатора, высокопроизводительный чипсет следующего поколения будет работать на более высоких тактовых частотах по сравнению с предшественником, Snapdragon 8 Elite, при более низком энергопотреблении, а прирост быстродействия составит не менее 20 %. Это вполне соответствует более ранней утечке, в которой сообщалось, что Snapdragon 8 Elite 2 в тесте Geekbench быстрее модели предшествующего поколения примерно на 25 %.

С учётом того, что текущий флагман, Snapdragon 8 Elite, способен достигать частоты 4.32 ГГц, а версия for Galaxy повышает планку до 4.47 ГГц, у пользователей возник резонный вопрос, сможет ли новинка достичь частоты 5.0 ГГц, но информатор пока говорит лишь о показателях 4.x ГГц.