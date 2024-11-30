Новинка имеет 12 ГБ оперативной и 256/512 ГБ постоянной памяти.

Компания Ralme выпускает свой новый смартфон среднего класса Realme V60 Pro, который по ряду характеристик похож на недавно представленный Realme C75, но отличается более производительным чипсетом, пишет издание GSMArena.

Смартфон Realme V60 Pro оснащается чипом MediaTek Dimensity 6300, LCD-панелью IPS с диагональю 6.67 дюйма, разрешением HD+ и частотой обновления 120 Гц, 12 ГБ оперативной и 256/512 ГБ постоянной памяти.

На задней панели устройства размещается 50-Мп камера, соседствующая со вспомогательным датчиком и светодиодной вспышкой, а на фронтальной стороне имеется 8-Мп модуль, предназначенный для селфи и видеозвонков. Питанием новинку обеспечивает аккумуляторная батарея ёмкостью 5600 мА·ч, восполнить заряд которой можно при помощи быстрой зарядки мощностью 45 Вт.

Смартфон имеет пылевлагозащищённый корпус, соответствующий рейтингу IP69, и поставляется с предустановленной оболочкой Realme UI 5.0 на базе Android 14. Покупателю предоставляются на выбор версии в следующих цветовых оформлениях — красном (Lucky Red), чёрном (Rock Black) и золотом (Obsidian Gold).

Источник фото: GSMArena

В китайской рознице смартфон Realme V60 Pro предлагается за 1599 юаней (221 доллар США) за вариант с 12 ГБ ОЗУ и хранилищем объёмом 256 ГБ, а конфигурация 12 ГБ+512 ГБ оценена в 1799 юаней (249 долларов США).