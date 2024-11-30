Модель имеет поддержку двух сим-карт.

Слухи о работе компании Samsung над ещё одним представителем серии Galaxy S25, который имеет название Galaxy S25 Slim и будет отличаться от Galaxy S25, Galaxy S25+ и Galaxy S25 Ultra более тонким корпусом, появились ещё несколько месяцев назад, постепенно обрастая новыми подробностями, а новая утечка от информатора Erencan Yılmaz раскрывает новые детали о доступности новинки, пишет издание Neowin.

Источник фото: Neowin

Согласно записи в базе данных IMEI, обнаруженной информатором, смартфон Galaxy S25 Slim будет продаваться по всему миру — на это указывает буква «B» в модельном номере SM-S937B/DS, с которым представлена новинка. Также номер модели раскрывает, что устройство получит поддержку двух сим-карт — об этом говорят буквы «DS» (dual sim).

Чуть ранее стало известно, что основным конкурентом Galaxy S25 Slim может стать iPhone 17 Air, который также получит сверхтонкий корпус. В предыдущих утечках говорилось, что инженеры Apple и Samsung столкнулись с рядом трудностей в процессе создания новинок, поэтому толщина корпуса может быть не такой впечатляющей, как предполагалось.

Кроме того, более тонкая конструкция предполагает ряд компромиссов, в том числе уменьшенную ёмкость батареи, проблемы с рассеиванием тепла и ремонтопригодностью, хотя пользователи, которым важна эстетика сверхтонкого корпуса, смогут смириться с определёнными недостатками, если, конечно, они не будут мешать в процессе использования устройства.