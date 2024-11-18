Новинка предлагает широкие возможности для профессионального использования.

Компания BenQ выпускает свой новый монитор PD2706QN профессионального класса, отличающийся высокими характеристиками и расширенными возможностями, пишет издание Gizmochina.

Источник фото: Gizmochina

Монитор BenQ PD2706QN оснащается 27-дюймовой панелью с разрешением 2K (2560x1440 точек), частотой обновления 100 Гц и специальным покрытием для уменьшения бликов и повышения точности цветопередачи. Заявленный охват цветовых пространств DCI-P3 и Display P3 составляет 95 %, а sRGB и Rec.709 достигает 100 %, что делает его подходящим выбором для профессионального использования в области творчества, создания контента и дизайна.

Новинка имеет заводскую калибровку, что гарантирует точность цветопередачи, а также дополнительно снабжается технологией AQCOLOR и программным обеспечением Palette Master Ultimate для точной калибровки цвета. Для быстрой настройки цветового профиля при переключении между цветовыми гаммами монитор оснащается технологией ICCSync. Кроме того, имеются четыре предустановленных режима, позволяющих быстро изменять настройки в зависимости от типа профессиональной задачи.

Благодаря фильтру синего цвета и технологии Flicker-Free в соответствии с сертификацией TÜV Rheinland, монитор обеспечивает снижение нагрузки на глаза при его длительном использовании.

Новинка оснащается портом USB Type-C с поддержкой зарядки устройств мощностью до 90 Вт и встроенным KVM. Для повышения комфорта при использовании новинка имеет эргономичную подставку, позволяющую регулировать положение монитора в пространстве.

В китайской рознице модель BenQ PD2706QN оценена в 3099 юаней (428 долларов США).