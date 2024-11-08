Новинка может дебютировать в апреле-мае следующего года.

Несколько дней назад стало известно, что Samsung может дополнить предстоящую линейку Galaxy S25 новой моделью Galaxy S25 Slim, запуск которой должен состояться во втором квартале следующего года, а сейчас будущая новинка впервые появляется на сайте сертификации, пишет издание GSMArena.

Источник фото: GSMArena

Смартфон Samsung Galaxy S25 Slim замечен в базе данных GSMA IMEI с модельным номером «SM-S937U», судя по всему, принадлежащим версии для американского рынка, в то время как международный вариант должен получить модельный номер «SM-S937».

Появление смартфона в базе данных GSMA IMEI практически подтверждает запуск новинки во втором квартале следующего года — обычно Samsung добавляет свои новые модели за шесть-семь месяцев до их официального дебюта, поэтому Galaxy S25 Slim должен быть представлен уже в апреле-мае следующего года.

В более ранних утечках сообщалось, что Galaxy S25 Slim выйдет в качестве замены FE-версии и должен стать ответом на дебют предполагаемой модели Apple iPhone 17 Slim/Air. Предполагается, что модель будет иметь сверхтонкий корпус, но более точной информации в настоящий момент не предоставляется.