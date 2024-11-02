Запуск новинки запланирован на 4 ноября.

Китайская компания Realme продолжает интриговать своих потенциальных клиентов, раскрывая всё новые подробности относительно функциональности предстоящего флагманского смартфона Realme GT 7 Pro — сегодня производитель поделился новыми данными о возможностях камеры и сканера отпечатков пальцев новинки, пишет издание 91mobiles.

Согласно свежим рекламным материалам, опубликованным представителями компании на платформе Weibo, стало известно, что смартфон Realme GT 7 Pro будет поддерживать режим подводной съёмки, что достигается за счёт специальной конструкции камеры, выталкивающей воду в целях защиты устройства от повреждений.

Отмечается, что производить фотосъёмку под водой с возможностью увеличения масштаба можно будет как при помощи камеры, расположенной на задней панели, так и селфи-камеры, размещённой на фронтальной стороне.

Источник фото: 91mobiles

Также подтверждается, что новинка получит более тонкий по сравнению с моделью предшествующего поколения перископический телеобъектив с 3-кратным оптическим зумом, 6-кратным увеличением без потерь и 120-кратным цифровым зумом. Кроме того, устройство получит возможность захватывать в кадр быстродвижущиеся объекты благодаря алгоритму AI DMotion.

Не менее интересной является и способность Realme GT 7 Pro обеспечить разблокировку отпечатком пальца, находясь под водой, с последующим открытием приложения камеры. Чуть ранее, высокая стойкость смартфона негативному воздействию воды была продемонстрирована путём подводной распаковки новинки.

Ожидается, что флагманский смартфон Realme GT 7 Pro, оснащённый чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Elite, будет официально представлен в Китае 4 ноября.