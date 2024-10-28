Новинки должны дебютировать в следующем месяце.

В ближайшие несколько недель бренд Motorola должен расшириться двумя доступными моделями смартфонов серии Moto G, информацией о стоимости которых делится издание 91mobiles, ссылаясь на данные информатора Sudhanshu Ambhore.

Motorola Moto G14. Источник фото: 91mobiles

Утверждается, что смартфон Motorola Moto G05 в версии с 4 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти будет оценён в 140 евро, а стоимость модификации с 4 ГБ ОЗУ и накопителем объёмом 256 ГБ составит 170 евро.

Модель Motorola Moto G15, по данным информатора, будет предлагаться чуть дороже — цена варианта с 8 ГБ оперативной памяти и хранилищем на 256 ГБ будет стартовать от 200 евро. Официальная презентация обеих новинок в Европе должна состояться уже в следующем месяце.

Чуть ранее смартфон Motorola Moto G15 с чипсетом, оснащённым двумя ядрами с тактовой частотой 2.0 ГГц и шестью ядрами, достигающими частоты 1.7 ГГц, а также графическим процессором Mali-G52 MC2, был замечен в базе данных бенчмарка Geekbench, где в одноядерном и многоядерном тестах получил 340 и 1311 баллов соответственно.

Отмечается, что модель предшествующего поколения, Moto G14, в одноядерном и многоядерном тестах набирает 447 и 1577 очков, что заметно выше результатов новинки, но сравнивать данные показатели пока рано — предшественник снабжён чипом Unisoc T616 с двумя ядрами Cortex-A75 с частотой 2.0 ГГц и шестью ядрами Cortex-A55, частота которых составляет 1.8 ГГц. Таким образом, ядра эффективности новинки работали на более низкой частоте. Кроме того, протестированная версия Moto G14 обладает 8 ГБ оперативной памяти, в то время как новая модель тестировалась в варианте с 4 ГБ ОЗУ.

Ещё одной интересной деталью является то, что Moto G15 работал под управлением операционной системы Android 15.