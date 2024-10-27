Сайт сертификации TENAA раскрыл подробности о характеристиках флагманской модели.

Уже через несколько дней в Китае будет представлен флагманский смартфон Realme GT 7 Pro, данные о характеристиках которого появились на сайте сертификации TENAA, пишет издание Gizmochina.

Realme GT 7 Pro (Mars Design)

Согласно информации, представленной на сайте TENAA, смартфон Realme GT 7 Pro, как и сообщалось ранее, получит 6.78-дюймовый экран Eco² OLED Plus от Samsung с микроизгибами по четырём сторонам. Дисплей 8T LTPO обеспечит плавную частоту обновления в пределах от 1 до 120 Гц, а также будет характеризоваться разрешением 2780x1264 точек и локальной пиковой яркостью 6000 нит.

На рынке Китая новинка будет представлена в конфигурациях с 8 ГБ/12 ГБ/16 ГБ/24 ГБ оперативной и 128 ГБ/256 ГБ/512 ГБ/1 ТБ постоянной памяти.

Realme GT 7 Pro (Star Trail Titanium)

На задней панели устройства располагается тройная камера, представленная сенсорами с разрешением 50 Мп, 8 Мп и 50 Мп, включая перископический телеобъектив с трёхкратным оптическим зумом, а на фронтальной стороне имеется 16-Мп селфи-камера.

Информация о характеристиках батареи смартфона в базе данных TENAA, судя по всему, не совсем корректна, так как ранее стало известно, что новинка обзаведётся аккумулятором ёмкостью 6500 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 120 Вт. Кроме того, устройство получит ультразвуковой сканер отпечатков пальцев Qualcomm.

Realme GT 7 Pro (Light Domain White)

Источник фото: Gizmochina

Как сообщалось ранее, Realme GT 7 Pro станет одной из первых моделей с чипсетом нового поколения Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Новинка будет поставляться с предустановленной Realme UI 6 на базе Android 15.

Помимо этого, устройство получит металлическую среднюю рамку, инфракрасный датчик и пылевлагозащищённый корпус, соответствующий стандарту IP68/IP69. Модель будет предлагаться в следующих цветовых оформлениях — Star Trail Titanium, Mars Design и Light Domain White.

Официальная презентация смартфона Realme GT 7 Pro в Китае запланирована на 4 ноября текущего года.