В линейку входит три модели мощностью 1000, 1200 и 1600 Вт.

Компания Asus представляет линейку блоков питания ROG Thor III, имеющих ряд преимуществ по сравнению с моделями, которые предлагают конкуренты, сообщает издание TechSpot.

Серия блоков питания Asus ROG Thor III стандарта ATX 3.1 включает в себя три модели с мощностью 1000, 1200 и 1600 Вт, обладающие рядом функций для улучшения подачи питания, эффективности работы, снижения шума и получения информации об энергопотреблении в процессе работы.

Новинки поддерживает технологию GPU-first, позволяющую более эффективно определять напряжение GPU и реагировать на потребности видеокарты, что, по заявлениям производителя, обеспечивает улучшение подачи напряжения для графического процессора на 45 процентов.

Ещё одной отличительной особенностью новых блоков питания Asus является наличие OLED-дисплея, благодаря которому имеется возможность мониторить потребляемую системой мощность в режиме реального времени без использования стороннего ПО, что может быть полезно при разгоне и оптимизации.

Конечно, эта идея не нова и использовалась ранее — в частности, ещё несколько лет назад Gigabyte выпустила блок питания серии Aorus с похожим дисплеем, но у моделей Asus есть преимущество в виде возможности прикрепить экран к любой стороне блока питания, так как он является съёмным и крепится при помощи магнита, что позволяет изменить его положение в зависимости от необходимости.

Отмечается, что блоки питания Asus серии ROG Thor III оснащаются качественными компонентами для увеличения времени пиковой нагрузки, конденсаторами с низким ESR, алюминиевыми корпусами и модульной конструкцией, а также вентиляторами с двойным шарикоподшипником, что, как заявляет производитель, обеспечит до 80 000 часов работы.

Источник фото: TechSpot

Модели мощностью 1000 и 1200 Вт имеют сертификат 80 Plus Platinum, а блок питания на 1600 Вт — 80 Plus Titanium. Размеры блока питания мощностью 1200 Вт составляют 190x150x86 мм, а модели на 1600 Вт — 200x150x186 мм.

Информации о стоимости блоков питания серии ROG Thor III производитель в настоящее время не предоставляет.