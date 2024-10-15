Переход на Manifest V3 происходит всё активнее.

Компания Google приступила к активному развёртыванию своей платформы для расширений Manifest V3, в результате чего блокировщик рекламы uBlock Origin исчезает из интернет-магазина Chrome, сообщает издание TechSpot.

Источник фото: PCWorld/Google/uBlock Origin

Платформа Manifest V3 приносит изменения в политику предоставления доступа к данным браузера и веб-страниц, что препятствует полноценной работе ряда расширений для блокировки рекламных материалов на сайтах и заставляет разработчиков данных продуктов отказываться от некоторых функций, предлагая пользователям только ограниченные альтернативы.

В частности, это становится причиной ухода из интернет-магазина Chrome популярного блокировщика рекламы uBlock Origin, предоставляющего расширенные возможности по удалению нежелательного рекламного контента, а в качестве альтернативы предлагается приложение uBlock Origin Lite, имеющее более скромные функции.

Отмечается, что на официальной странице uBlock Origin в интернет-магазине Chrome в настоящий момент размещено сообщение, указывающее на то, что данное расширение не соответствует лучшим практикам Chrome для дополнений, хотя в ряде регионов дополнение ещё доступно.

Кроме того, пользователям, у которых уже установлено расширение uBlock Origin, показывается предупреждение о том, что дополнение устаревает. Подобная практика применяется и для других расширений, использующих Manifest V2.

Пользоваться uBlock Origin в Google Chrome можно будет до июня следующего года, благодаря применению ExtensionManifestV2Availability, но после этого, судя по всему, придётся выбирать другой блокировщик рекламы с более скромными возможностями или переходить на другой браузер.

Ряд других браузеров на основе Chromium, таких как Vivaldi и Opera, в настоящий момент не планируют отказываться от Manifest V2, а Mozilla Firefox, как отмечают разработчики uBlock Origin, и вовсе предоставляет лучшие возможности для блокировки рекламы.