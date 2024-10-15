Временным решением может стать редактирование реестра.

В начале октября компания Microsoft приступила к развёртыванию Windows 11 версии 24H2, которая принесла целый ряд улучшений и нововведений, но и добавила несколько ошибок и проблем — в частности, некоторые владельцы твердотельных накопителей от Western Digital после обновления ОС столкнулись со сбоями, приводящими к BSOD, сообщает издание TechSpot.

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Как утверждают обладатели SSD от Western Digital, после обновления до Windows 11 24H2 система работает нестабильно, что в конечном итоге приводит к «синим экранам» (BSOD). Отмечается, что большинство подобных сообщений исходит от владельцев безбуферных накопителей WD, таких как Black SN770 и Blue SN580.

Такие модели не имеют кэша на основе DRAM, поэтому используют функцию Host Memory Buffer, поддерживаемую стандартом NVMe версии 1.2 и позволяющую твердотельным накопителям задействовать основную DRAM системы, что обеспечивает повышение производительности безбуферных SSD — по словам специалистов, в этом и кроется проблема, так как накопители Western Digital обычно выделяют 64 МБ ОЗУ, но Windows 11 24H2, судя по всему, увеличивает данный объём до 200 МБ, что и может являться причиной сбоев.

Дополнительным подтверждением этой догадки служит тот факт, что в Windows 23H2 подобных проблем не наблюдается, так как данная версия ОС верно резервирует 64 МБ оперативной памяти для безбуферных твердотельных накопителей.

В настоящий момент официального решения этой проблемы не существует, поэтому владельцам накопителей Western Digital, столкнувшихся с данной проблемой, приходится использовать обходной путь, редактируя реестр для ограничения объёма выделяемой ОЗУ до 64 МБ.

Отмечается, что данное решение является полумерой, так как может привести к снижению производительности при интенсивной передаче файлов, поэтому необходима соответствующая реакция от Microsoft.