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Смартфон Xiaomi 15 Pro появился на реальной фотографии в руках вице-президента компании
Новая модель получила изменения в дизайне

По мере приближения даты официального дебюта флагманского смартфона Xiaomi 15 Pro в сети Интернет появляется всё больше данных, проливающих свет на дизайн и характеристики новинки, а совсем недавно новая модель, судя по всему, была замечена в руках вице-президента производителя Вана Сяояня, пишет издание NotebookCheck.

Рендер Xiaomi 15 Pro. Источник фото: NotebookCheck/That_Kartikey

Более ранняя утечка рендера раскрыла внешний вид задней панели смартфона Xiaomi 15 Pro, которая получила некоторые изменения по сравнению с моделью предшествующего поколения, Xiaomi 14 Pro — в частности, модуль камеры лишился светодиодной вспышки, которая теперь находится за его пределами.

Появление новой модели на реальной фотографии подтверждает детали недавно опубликованного рендера — дизайн задней панели новинки действительно чуть отличается от предшественника, имея вынесенную за модуль камеры вспышку.

Источник фото: NotebookCheck/Weibo

При этом утверждается, что Xiaomi 15 Pro сохранит три камеры на задней панели, как и у модели прошлого поколения, но будет отличаться изменённым декором модуля камеры, изготовленным из керамики.

Ранее стало известно, что новинка может получить изогнутую AMOLED-панель с диагональю 6.78 дюйма и частотой обновления 120 Гц, флагманский чипсет следующего поколения Snapdragon 8 Gen 4, до 16 ГБ оперативной и 1 ТБ постоянной памяти, а также аккумуляторную батарею ёмкостью 6000 мА·ч с поддержкой быстрой проводной и беспроводной зарядки мощностью 90 и 80 Вт соответственно.

Утверждается, что устройство будет выпускаться в чёрном, белом и серебристом цветовых оформлениях.

Официальный запуск смартфона Xiaomi 15 Pro ожидается сразу после презентации чипсета Snapdragon 8 Gen 4, которая намечена на вторую половину октября.

#xiaomi 15 pro
Источник: notebookcheck.net
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