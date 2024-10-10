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Смартфон Realme GT 7 Pro получит 50-Мп основную камеру с сенсором Sony IMX906 и 50-Мп телеобъектив
Также новинка обзаведётся 8-Мп сверхширокоугольным объективом.

По мере приближения даты дебюта предстоящего флагманского смартфона Realme GT 7 Pro в сети Интернет появляется всё больше данных, раскрывающих характеристики новинки — сегодня информатор Digital Chat Station рассказал о спецификациях камеры новой модели, сообщает издание Gizmochina.

Рендер Realme GT 7 Pro. Источник фото: Gizmochina

По данным информатора, основная камера смартфона Realme GT 7 Pro будет представлена 50-Мп сенсором Sony IMX906 и соседствовать с 8-Мп сверхширокоугольным объективом и 50-Мп телеобъективом Sony IMX882 с трёхкратным оптическим зумом. Также ожидается, что телеобъектив новинки предложит более высокий гибридный зум по сравнению с моделью предшествующего поколения.

Чуть ранее информатор раскрыл данные об аккумуляторе новой модели, который, судя по всему, станет наиболее ёмким в модельном ряду смартфонов Realme – утверждается, что ёмкость батареи Realme GT 7 Pro составит 6000 мА·ч, что на 500 мА·ч больше по сравнению с Realme GT 6.

Согласно записи в базе данных 3C, новинка будет поддерживать быструю зарядку мощностью до 120 Вт. Также ожидается, что новая модель сможет предложить беспроводную зарядку.

Согласно предыдущим утечкам, смартфон Realme GT 7 Pro обзаведётся микроизогнутой OLED-панелью, произведённой BOE или Samsung, с диагональю 6.78 дюйма, разрешением 1.5K и частотой обновления 120 Гц, топовым чипсетом следующего поколения Qualcolmm Snapdragon 8 Gen 4, до 16 ГБ оперативной и до 1 ТБ постоянной памяти UFS 4.0, а также 32-Мп селфи-камерой.

#realme gt 7 pro
Источник: gizmochina.com
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Snapdragon 8 Gen 4 ухудшит функционал флагманов Xiaomi, Realme и OnePlus
Realme GT 7 Pro получит самую большую батарею среди всех смартфонов Realme и зарядку на 120 Вт
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Смартфон Realme GT 7 Pro получит 50-Мп основную камеру с сенсором Sony IMX906 и 50-Мп телеобъектив
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