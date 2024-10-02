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OnePlus Ace 3V c чипом Snapdragon 7+ Gen 3 занял первое место в рейтинге смартфонов среднего класса
Представлен свежий топ производительности AnTuTu.

Специалисты известного бенчмарка AnTuTu представили свежий рейтинг быстродействия смартфонов среднего класса за сентябрь текущего года, пишет сайт NotebookCheck.

Источник фото: GSMArena

Как и в августовском топе AnTuTu, в сентябре первую строчку прочно занимает OnePlus Ace 3V, оснащённый чипсетом Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3, который в среднем набрал 1423762 балла, на второй позиции с показателем 1363933 очка расположился Realme GT Neo6 SE, снабжённый той же SoC, что и лидер общего зачёта, а замыкает тройку Redmi K70E с чипом MediaTek Dimensity 8300 Ultra, завоевавший 1354128 баллов.

Модели Realme GT Neo5 SE и Redmi Note 12 Turbo с чипом Snapdragon 7+ Gen 2, получившие 1147031 и 1129640 очков, в рейтинге быстродействия завоевали четвёртое и пятое места, а iQOO Z8, iQOO Neo7 SE и Redmi Note 12T Pro, оснащённые SoC Dimensity 8200, с результатом 968299, 950024 и 871132 балла оказались на шестой, седьмой и восьмой строчках соответственно.

Наконец, iQOO Z9 с чипом Snapdragon 7 Gen 3, имея в своём активе 816840 очков, расположился на девятой позиции, а Redmi Note 14 Pro+, снабжённый чипсетом Snapdragon 7s Gen 3, с показателем 774120 баллов дебютировал на десятой строчке.

Источник фото: NotebookCheck/AnTuTu

Необходимо напомнить, что в рейтинге AnTuTu учитываются смартфоны, прошедшие не менее 1000 действительных тестов за месяц, поэтому не все модели могут в него попасть.

#oneplus ace 3v #snapdragon 7+ gen 3
Источник: notebookcheck.net
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