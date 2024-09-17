Маршрутизатор обеспечивает скорость до 6500 Мбит/c.

Производитель Huawei выпускает свой новый роутер BE7 с поддержкой современного высокоскоростного стандарта беспроводной связи Wi-Fi 7 и расширенными возможностями, сообщает издание Gizmochina.

Источник фото: Gizmochina

Маршрутизатор Huawei BE7 поддерживает стандарт Wi-Fi 7 и двухдиапазонное подключение на частотах 2.5 и 5 ГГц, обеспечивая теоретическую максимальную пропускную способность 6500 Мбит/с, что в четыре-пять раз быстрее по сравнению с моделями Wi-Fi 6. При этом новинка поддерживает и стандарты Wi-Fi предыдущих поколений.

Кроме того, благодаря новому стандарту беспроводной связи обеспечивается улучшенная стабильность сигнала и уменьшенные задержки, а также повышенная степень защиты от помех по сравнению с Wi-Fi 6.

Роутер оснащается 512 МБ оперативной и 128 МБ постоянной памяти, парой 2.5-гигабитных Ethernet-портов, поддерживает амплитудную модуляцию 4K QAM для повышения скорости передачи данных и различные сетевые протоколы, в том числе 802.3, 802.3u и 802.3ab. Работает устройство под управлением HarmonyOS 4.0.

Маршрутизатор имеет элегантный дизайн с тонким корпусом и плоскими антеннами. Устройство оснащается шестью усилителями сигнала и эффективной системой охлаждения.

Дополнительно новинка предлагает технологию «беспроводного двойного Wi-Fi», интеллектуально повышающую мощность сигнала на больших и средних расстояниях, и функцию «Game Turbo Engine», которая минимизирует задержку для игр путём повышения приоритета в сетевом трафике, что смогут оценить любители онлайн-баталий.

Управление устройством осуществляется при помощи приложения AI Life, позволяющего настраивать разнообразные параметры маршрутизатора и контролировать безопасность доступа, что может быть полезно для родительского контроля.

Маршрутизатор Huawei BE7 в настоящее время доступен для предварительного заказа в Huawei Mall по цене 599 юаней (около 83 долларов).