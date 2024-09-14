В некоторых случаях увеличение fps может превышать 100 %.

Совсем недавно разработчики из CD Projekt Red добавили в свою игру Cyberpunk 2077 поддержку технологии масштабирования AMD FidelityFX Super Resolution 3 (FSR 3), а последовавшие за этим событием тесты демонстрируют весьма заметный рост fps, но качество изображения при этом не всегда радует, сообщает издание NotebookCheck.

Источник фото: NotebookCheck

Специалисты Steam Deck Gaming на платформе YouTube исследовали влияние AMD FSR 3 на производительность в Cyberpunk 2077 с патчем 2.13 в разных режимах, используя портативную игровую консоль Steam Deck, продемонстрировав, что благодаря новой технологии с применением генерации кадров (Frame Generation) удаётся добиться увеличения быстродействия примерно с 30-35 кадров в секунду до 45-55 кадров в секунду при переходе от FSR 2.1 до FSR 3.

При этом в ряде случаев наблюдалось заметное ухудшение качество изображения, что выражалось в визуальных артефактах, таких как мерцание и размытие картинки, причём это зависело от локации, в которой находился игрок.

С настольными вариантами ситуация выглядит примерно аналогичным образом — в тесте YouTube-канала 54 FPS на Nvidia GeForce GTX 1650 технология AMD FidelityFX Super Resolution 3 совместно с frame Generation позволила увеличить быстродействие с 25-45 кадров в секунду до 60-85 кадров в секунду в разрешении 1080p, а тестирование MxBenchmarkPC показало повышение быстродействия для GeForce RTX 3080 с 40 кадров в секунду при использовании FSR 2.1 в разрешении 1440p до примерно 71-75 кадров в секунду, но в ряде случаев были заметны артефакты.

При этом на YouTube-канале MxBenchmarkPC параллельно тестировалась и технология DLSS 3.7 от Nvidia, которая визуально обеспечила более высокое качество изображения по сравнению с AMD FSR 3.

Конечно, технология масштабирования AMD FSR 3 способна заметно увеличить fps в Cyberpunk 2077, но при этом геймерам придётся мириться с рядом артефактов. При использовании FSR 3.1 компания AMD обещает улучшение производительности и визуальной составляющей, но о внедрении её в Cyberpunk 2077 в настоящий момент ничего не известно.