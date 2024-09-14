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Meizu представляет смартфоны Note 21 и Note 21 Pro на глобальном рынке
Новинки получили восьмиядерные чипсеты и 8 ГБ ОЗУ.

Бренд Meizu представляет на международном рынке свои новейшие смартфоны Note 21 и Note 21 Pro, делая ставку на функции с использованием технологий искусственного интеллекта, сообщает издание GSMArena.

Смартфон Meizu Note 21 оснащается восьмиядерным чипсетом неизвестной модели, снабжённым двумя ядрами ARM Cortex-A75 и шестью ядрами Cortex-A55, 6.74-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD+, пиковой яркостью 450 нит и частотой обновления 90 Гц, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти.

Модель Meizu Note 21 Pro получила 6-нм восьмиядерный чип MediaTek Helio G99 с тактовой частотой до 2.2 ГГц, 6.78-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD+, пиковой яркостью 550 нит и частотой обновления 120 Гц, 8 ГБ ОЗУ и накопитель объёмом 256 ГБ.

На задней панели Meizu Note 21 размещается 50-Мп основная камера, дополненная датчиком глубины на 2 Мп, а на фронтальной стороне имеется 8-Мп селфи-камера, в то время как Meizu Note 21 Pro оснащается основной камерой с разрешением 64 Мп, 2-Мп датчиком глубины и 13-Мп камерой, предназначенной для селфи и видеозвонков.

Meizu Note 21

Стандартная модель получила ёмкий аккумулятор на 6000 мА·ч, который, как заявляет производитель, обеспечивает работу в автономном режиме до 10.8 ч при просмотре видео, с поддержкой 18-Вт быстрой зарядки, а Pro-версию питает более скромная батарея на 5000 мА·ч, поддерживающая функционирование устройства до 7.9 ч в режиме просмотра видеороликов и способная восполнять свой заряд при помощи быстрой зарядки мощностью 30 Вт.

Дополнительно увеличить объём хранилища можно благодаря наличию у обеих моделей слота для карт памяти microSD. Также имеется поддержка виртуальной памяти объёмом 8 ГБ.

Хотя производитель делает упор на технологии искусственного интеллекта, информации об ИИ-функциях, которые поддерживают новинки, в настоящий момент не предоставляется. Данных о предустановленной ОС тоже нет, но источник предполагает, что обе новинки работают под управлением FlymeOS от Meizu.

Meizu Note 21 Pro 

Источник фото:GSMArena

Meizu Note 21 выпускается в цветовых оформлениях Ivory, Gulf Blue и Diamond Black, а Note 21 Pro представлен в цветах Marble, Bay Blue и Sandstone. К настоящему времени производитель не раскрывает подробностей о стоимости и доступности новых моделей, но обещает сделать это в ближайшее время.

#meizu note 21 #meizu note 21 pro
Источник: gsmarena.com
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Дебют новых Meizu Note 21 и Note 21 Pro может внести путаницу в модельный ряд компании
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