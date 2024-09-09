В 2026 году к «красной планете» может быть отправлен космический корабль Starship без экипажа, чтобы изучить возможность отправки астронавтов.

Глава американской космической корпорации SpaceX Илон Маск не меняет своих планов по колонизации Марса в ближайшие несколько десятков лет — говоря о достижениях компании в разработке и эксплуатации многоразовых космических кораблей он также упомянул и о программе по отправке пилотируемого аппарата к «красной планете», а также поделился своим видением будущего относительно данной программы, сообщает издание NotebookCheck.

Источник фото: SpaceX/YouTube

По словам Илона Маска, первый пилотируемый полет космического корабля Starship к Марсу состоится в 2028 году. Этому будет предшествовать отправка космического челнока в автоматическом режиме — миссия должна стартовать в 2026 году и продемонстрировать, сможет ли экипаж на борту Starship без каких-либо серьёзных проблем достичь «красной планеты».

Планы главы SpaceX не ограничиваются обычным посещением Марса и его изучением в течение короткого промежутка времени — если миссия, стартующая в 2028 году, завершится успешно, Илон Маск рассчитывает отправить на «красную планету» больше людей с целью создания на ней самодостаточного человеческого поселения в течение последующих двадцати лет.

Идеи Маска колонизировать Марс имеют под собой твёрдую основу — глава SpaceX уверен, что в таком случае у человечества будет больше шансов выжить в случае катаклизмов или непредвиденных катастроф планетарного масштаба.

Одним из препятствий на пути отправки людей на Марс с последующей его колонизацией является стоимость отправки грузов на «красную планету» — для рентабельности полётов специалистам SpaceX придётся снизить её до ста тысяч долларов за тонну полезной нагрузки.

Марс выбран в качестве человеческого поселения не случайно — он расположен сравнительно недалеко от Земли, имеет неагрессивную атмосферу с большими запасами углекислого газа, что позволит поддерживать жизнедеятельность растений, сопоставимую с Землёй длительность суток и вдвое меньшую гравитацию.

Планируется, что многоразовый космический корабль Starship будет пополнять запасы топлива на орбите Земли и сможет осуществлять регулярные полёты между нашей планетой и Марсом, имея возможность доставлять до 100 тонн полезной нагрузки.