Новинка позиционируется как самая тонкая модель в своём классе.

Уже через несколько дней ассортимент Infinix расширится новой бюджетной моделью Infinix Hot 50 5G, поэтому производитель решил заинтересовать своих клиентов, раскрыв ряд характеристик, дизайн и цены предстоящей новинки, сообщает издание Gizmochina.

Источник фото: Gizmochina

Производитель позиционирует новинку в качестве самой тонкой 5G-модели в своей категории с толщиной всего 7.8 мм. Устройство имеет современный дизайн с плоскими краями, закруглёнными углами и выступающим модулем камеры на задней панели с вертикально расположенными сенсорами.

Кроме того, смартфон получил защиту от пыли и брызг по стандарту IP54. Новинка будет представлена в зелёном, голубом и тёмно-сером цветовых оформлениях.

Сообщается, что стартовая стоимость Infinix Hot 50 5G в индийской рознице составит 9999 рупий ($119, 10 400 рублей), что, судя по всему, относится к базовой версии и является весьма неплохим предложением.

Более подробной информацией о характеристиках новинки производитель не делится, поэтому остаётся полагаться на данные, опубликованные чуть ранее информатором Sudhanshu Ambhore, который утверждает, что Infinix Hot 50 5G получит чипсет MediaTek Dimensity 6300, 4/8 ГБ оперативной памяти и хранилище UFS 2.2 объёмом 128 ГБ, а также сертификат TUV, подтверждающий бесперебойную работу устройства в течение пяти лет.

Помимо этого, новинка обзаведётся двойной камерой на задней панели, представленной 48-Мп основным сенсором и дополнительным датчиком, а также сможет предложить различные режимы съёмки.

Ожидается, что официальная презентация смартфона Infinix Hot 50 5G состоится в Индии 5 сентября текущего года.