Внешне новинка отличается от предшественницы.

Компания Huawei должна представить свои топовые модели смартфонов серии Mate 70 в ближайшем будущем, а новая утечка, опубликованная TechBoilers, раскрывает дизайн задней панели и ряд характеристик одной из предстоящих новинок, сообщает издание Gizmochina.

Источник фото: Gizmochina/TechBoilers

Судя по обнародованному рендеру, смартфон Huawei Mate 70 Pro сохранит оригинальный круглый модуль камеры, присутствующий у модели предшествующего поколения, Mate 60 Pro, но получит более толстое внешнее стеклянное кольцо.

Кроме того, светодиодная вспышка переместится в нижнюю часть модуля и будет соседствовать с надписью «AI-DC», которая, судя по всему, указывает на поддержку технологий искусственного интеллекта для обработки изображений, полученных при помощи камер устройства.

Утверждается, что Huawei Mate 70 Pro будет оснащён чипсетом нового поколения Kirin 9100, который, как ожидается, обеспечит более высокую производительность по сравнению с чипом Kirin 9000S, установленным в Mate 60 Pro.

Улучшения также коснутся и камер новинки — для основного модуля, как сообщается, будет использоваться датчик с разрешением 60 Мп вместо 50-Мп сенсора, применяемого в модели предшествующего поколения, а на смену 32-Мп датчику для селфи-камеры придёт 48-Мп сенсор, в то время как 12-Мп сверхширокоугольный модуль и 48-Мп перископический телеобъектив с пятикратным оптическим зумом, судя по всему, сохранятся.

Помимо этого, новинка обзаведётся сенсором 3D ToF, обеспечивающим расширенные возможности для распознавания лиц.

Отмечается, что Huawei к настоящему времени ещё не поделилась информацией о характеристиках моделей серии Mate 70, но ожидается, что это произойдёт в ближайшие недели.