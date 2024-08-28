Новинка имеет неплохое соотношение цены и качества.

Китайская компания Vivo расширяет ассортимент своей продукции, выпуская новую модель среднего ценового диапазона серии T3, получившую название Vivo T3 Pro 5G и высокие характеристики в своём классе, сообщает издание NotebookCheck.

Смартфон Vivo T3 Pro 5G оснащается чипсетом Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3, снабжённым четырьмя производительными ядрами ARM Cortex-A715 и четырьмя эффективными ядрами Cortex-A510, качественной AMOLED-панелью с диагональю 6.77 дюйма, разрешением 2392x1080 точек, частотой обновления 120 Гц и впечатляющей пиковой яркостью, составляющей 4500 нит в режиме HDR.

Новинка имеет современный дизайн с закруглёнными краями и изогнутым дисплеем, а также задней панелью с текстурой, имитирующей кожу, и квадратным модулем камеры, вмещающим в себя 50-Мп основной сенсор с диафрагмой f/1.79, дополненный 8-Мп сверхширокоугольной камерой с диафрагмой f/2.2. На фронтальной панели в круглом вырезе экрана находится селфи-камера с разрешением 16 Мп и диафрагмой f/2.45.

Питанием смартфон снабжает ёмкая аккумуляторная батарея на 5500 мА·ч, поддерживающая быструю зарядку мощностью 80 Вт при помощи порта USB Type-C. Кроме того, новинка имеет защиту от пыли и брызг по стандарту IP64, сенсор отпечатков пальцев, встроенный в дисплей, и поставляется с предустановленной оболочкой Funtouch OS 14 на базе ОС Android 14.

Стоимость смартфона Vivo T3 Pro 5G с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти в Индии составляет 24 999 рупий (около 300 долларов), а вариант с 8 ГБ ОЗУ и хранилищем на 256 ГБ оценён в 26 999 рупий (около 320 долларов). Продажи стартуют с 3 сентября. Информацией о глобальном запуске производитель к настоящему времени не делится.