Новинка должна дебютировать в конце текущего года.

Ещё в начале лета в сети Интернет появились данные, проливающие свет на характеристики предстоящего топового смартфона Realme GT7 Pro, а сегодня информатор Digital Chat Station раскрывает больше подробностей относительно спецификаций будущей новинки, сообщает издание GSMArena.

Источник фото: GSMArena

Как утверждает информатор, смартфон Realme GT7 Pro будет оснащён микроизогнутой панелью с разрешением 1.5K, произведённой BOE, высокопроизводительным чипсетом нового поколения Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4, до 16 ГБ оперативной и 1 ТБ постоянной памяти.

Кроме того, новинка обзаведётся перископическим объективом, представленным датчиком Sony Lytia LYT-600 с трёхкратным оптическим зумом, а также ёмкой аккумуляторной батареей на 6000 мА·ч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 100 Вт. К сожалению, беспроводной технологией восполнения заряда батареи устройство снабжено не будет

Также предстоящей новинке приписывается наличие ультразвукового сканера отпечатков пальцев, имеющего удобное расположение, и пылевлагозащищённого корпуса, выполненного по стандарту IP68/IP69.

Ожидается, что официальная презентация смартфона Realme GT7 Pro состоится в конце текущего года. Информации о доступности и стоимости новой модели в настоящий момент не имеется.