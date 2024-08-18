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Раскрыт ряд характеристик игрового планшета Lenovo Legion Y700 2024
Устройство протестировано в Geekbench.

Компания Lenovo работает над своим новым игровым планшетом следующего поколения, о чём свидетельствует появление предстоящей новинки в базе данных Geekbench, благодаря чему был раскрыт ряд её характеристик, говорится в материале сайта Gizmochina.

Lenovo Legion Y700 2023. Источник фото: Gizchina

Планшет Lenovo Legion Y700 2024 появился в базе данных Geekbench с модельным номером TB321FU и чипсетом, оснащённым одним ядром, достигающим тактовой частоты 3.3 ГГц, тремя ядрами с частотой 3.15 ГГц, двумя ядрами, работающими на частоте 2.96 ГГц, и двумя ядрами с тактовой частотой 2.27 ГГц, что указывает на наличие чипа Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3.

Кроме того, устройство снабжено 12 ГБ оперативной памяти и работает под управлением ОС Android 14. В одноядерном тесте Geekbench планшет продемонстрировал результат в 2209 баллов, а в многоядерном получил 6509 очков.

Согласно предыдущим утечкам, новинка получит 8.8-дюймовый дисплей, как и модель предшествующего поколения, Legion Y700 2023. Также можно ожидать, что к конфигурации с 12 ГБ оперативной памяти добавится и версия с 16 ГБ ОЗУ, подобно предшественнику.

Ожидается, что игровой планшет Lenovo Legion Y700 2024 будет представлен в ближайшие несколько месяцев в Китае, после чего последует его глобальный запуск.

#lenovo #legion y700 2024
Источник: gizmochina.com
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