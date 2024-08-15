Новинка появилась на сайтах сертификации и в базе данных Geekbench.

Бренд Motorola работает над своей новой бюджетной моделью смартфона серии Moto G, получившей название Moto G35 — новинка была замечена на целом ряде сайтов сертификации и в бенчмарке Geekbench, что пролило свет на её технические характеристики, говорится в материале издания Gizmochina.

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Motorola Moto G34 5G. Источник фото: Gizmochina

Глобальная версия смартфона Motorola Moto G35 5G имеет модельные номера XT2433-1, T2433-2, XT2433-3, XT2433-4 и XT2433-5. Согласно данным UL Demko известно, что новинка будет оснащена аккумуляторной батареей ёмкостью 4850 мА·ч, сертификация TUV указывает на поддержку быстрой проводной зарядки мощностью 20 Вт, а база данных EUT говорит о наличии поддержки стандарта связи 5G.

Исходя из записей на сайте Geekbench, устройство получило четыре ядра с тактовой частотой 2.21 ГГц и четыре ядра, работающие на частоте 2.0 ГГц, что указывает на наличие чипсета UNISOC T760 с графическим процессором Mali G57.

Кроме того, тестируемый экземпляр был оснащён 8 ГБ оперативной памяти и работал под управлением ОС Android 14. В одноядерном тесте Geekbench устройство получило 743 балла, а в многопоточном — 2363 очка.

Ожидается, что смартфон Motorola Moto G35 5G продолжит линейку доступных моделей производителя и придёт на смену Moto G34. В настоящее время информации о дате появления новинки в продаже не предоставляется, но можно полагать, что данное событие произойдёт в ближайшем будущем.