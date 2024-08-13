Новинки дебютируют уже через несколько дней.

Компания Xiaomi выпустит свои новые модели смартфонов серии 14T раньше, чем ожидалось, а также намерена презентовать свою складную модель MIX Flip, в настоящий момент доступную только в Китае, на глобальном рынке — информацией о дате запуска новинок поделился сайт Passionategeekz, сообщает издание NotebookCheck.

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Источник фото: Gizmochina

Утверждается, что смартфоны MIX Flip, Xiaomi 14T и Xiaomi 14T Pro будут официально представлены на мировом рынке в один и тот же день, а именно 23 августа. При этом источник не делится данными о стоимости новинок, но сообщает ряд характеристик — Xiaomi 14T будет доступен в версиях с 12 ГБ оперативной и 256/512 ГБ постоянной памяти, а Xiaomi 14T Pro и MIX Flip предстанут в модификации с 12 ГБ ОЗУ и 512-ГБ накопителем.

Смартфон Xiaomi 14T будет представлен в голубом (Titan Blue), сером (Titan Grey), чёрном (Titan Black) и зелёном (Lemon Green) оттенках, Xiaomi 14T Pro появится в сером (Titan Grey), чёрном (Titan Black) и голубом (Titan Blue) цветовых оформлениях, а MIX Flip будет выпущен в чёрном и фиолетовом цветах.

В настоящий момент производитель официально не говорил о своих будущих моделях линейки 14T, но из неофициальных источников известно, что Xiaomi 14T Pro может представлять собой международную версию Redmi K70 Extreme Edition, дебютировавшую в Китае несколько недель назад.

Кроме того, Xiaomi 14T и Xiaomi 14T Pro были протестированы в бенчмарке Geekbench с чипсетами MediaTek Dimensity 8300 Ultra и Dimensity 9300+ соответственно.