Новинки могут быть использованы для целого ряда задач.

Компания Western Digital в рамках конференции FMS 2024 представляет сразу несколько своих новых продуктов, в том числе первую в мире карту SD объёмом 8 ТБ и внешний твердотельный накопитель на 16 ТБ, сообщает издание TechSpot.

реклама

Источник фото: PC World/Western Digital

Как отмечает производитель, новая карта памяти SDUC UHS-I SD производства Western Digital, выпущенная под брендом SanDisk, является первым в мире продуктом в данной категории, предлагающим ёмкость 8 ТБ. Кроме того, новинка, как и представленная совместно с ней карта памяти microSDUC UHS-I объёмом 4 ТБ, обеспечивает скорость передачи данных на уровне 100 МБ/c, что должно заинтересовать владельцев смартфонов, камер, дронов, ноутбуков и других мобильных устройств.

Ещё одним новым продуктом, представленным Western Digital, является первый внешний твердотельный накопитель серии SanDisk Desk Drive, ёмкость которого составляет 16 ТБ, что вдвое превышает объём самой вместительной модели внешнего SSD производителя, представленной на рынке.

Кроме того, в рамках конференции производитель презентовал целый ряд решений промышленного класса, в том числе твердотельные накопители ёмкостью до 128 ТБ с фирменными чипами памяти NAND восьмого поколения для хранения больших объёмов данных и эффективного функционирования систем ИИ.

Информацией о стоимости и доступности новинок производитель в настоящее время не делится, но источник предполагает, что новые модели будут иметь весьма высокие ценники, учитывая, что карта памяти SanDisk Extreme Pro SD UHS-I на 1 ТБ предлагается за 90 долларов, а внешний SSD-диск SanDisk Desk Drive на 8 ТБ стоит 700 долларов.