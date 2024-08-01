Пятёрка лидеров осталась неизменной.

Представители популярного бенчмарка AnTuTu подготовили рейтинг производительности Android-смартфонов среднего класса за июль текущего года, который демонстрирует несменяемость первой пятёрки лидеров по сравнению с июньскими показателями, сообщает издание NotebookCheck.

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Источник фото: GSMArena

Чипсет Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 по-прежнему удерживает первые две позиции рейтинга AnTuTu, позволяя смартфону OnePlus Ace 3V, представленному на мировом рынке под названием OnePlus Nord 4, занимать первую строчку с результатом 1 425 372 балла, а модели Realme GT Neo6 SE, набравшей 1 371 721 очко, сохранять второе место.

Источник фото: NotebookCheck/AnTuTu

В тройке лидеров также остался смартфон Redmi K70E, оснащённый чипом MediaTek Dimensity 8300 Ultra, получивший 1 361 045 очков.

Четвёртую и пятую позиции сохраняют за собой модели Realme GT Neo5 SE и Redmi Note 12 Turbo, которые снабжаются SoC Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 2 — их показатели составили 1 147 812 и 1 128 451 балла соответственно.

В топ-10 также вошли модели, оснащённые чипсетами MediaTek Dimensity 8200, Dimensity 8100 Max и Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3. Отмечается, что смартфонов, снабжённых SoC Snapdragon 8s Gen 3, в рейтинге производительности AnTuTu ещё не наблюдается, что может объясняться недостаточным количеством произведённых тестов, так как для попадания в список конкретной модели необходимо не только обладать высоким быстродействием, но и пройти тест не менее тысячи раз в течение одного месяца.