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Складной смартфон Huawei Nova Flip получит сравнительно демократичный ценник
Это скажется на характеристиках устройства.

Сегодня компания Huawei официально подтвердила предстоящий запуск своего нового складного смартфона Nova Flip, не раскрыв его характеристики, но это было исправлено информатором Digital Chat Station, опубликовавшим данные о спецификациях устройства, говорится в материале сайта Gizmochina.

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Источник фото: GSMArena

Отмечается, что складной смартфон Huawei Nova Flip будет представлять собой доступное предложение на рынке моделей со складным экраном, поэтому предложит более скромное оснащение по сравнению с дорогими моделями.

Как утверждает информатор, новинка обзаведётся чипом Kirin 5G неизвестной модели и получит корпус, при производстве которого использовались сравнительно недорогие материалы.

Кроме того, устройству приписывается наличие двойной камеры с 50-Мп основным датчиком, дополненным сенсором глубины или сверхширокоугольным модулем, а также 66-Вт проводной зарядки. Упоминаний о беспроводном способе восполнения энергии для новинки пока не имеется.

Новинка должна получить 6.9-дюймовый складной экран и небольшой внешний дисплей с диагональю 2.1 дюйма, что видно по официальным рендерам. Данными об остальных характеристиках дисплеев смартфона информатор пока не делится, но можно ожидать, что спецификации будут соответствовать складной модели среднего класса.

Несмотря на то, что новинка не сможет блеснуть своими высокими характеристиками и богатым оснащением, её стоимость может нивелировать эти недостатки — утверждается, что цена Huawei Nova Flip составит около 5000 юаней (690 долларов). Ожидается, что официальный запуск новой модели состоится 6 августа текущего года.

#huawei nova flip
Источник: gizmochina.com
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Раскрыты технические характеристики складного смартфона Huawei Nova Flip
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