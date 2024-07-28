Электромобиль имеет впечатляющие характеристики.

Китайская компания BYD обозначила сроки начала поставок своего люксового электрокара Yangwang U9 с впечатляющими характеристиками и элегантным дизайном, говорится в материале издания NotebookCheck.

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Источник фото: BYD

Как заявили в компании, первые электромобили BYD Yangwang U9 поступят к своим владельцам уже в конце августа текущего года. Ожидается, что стоимость премиальной модели электрокара составит 1.68 млн юаней (около 232 тыс. долларов США).

Отмечается, что электрокар обладает впечатляющими характеристиками — он способен разгоняться от 0 до 100 км/ч всего за 2.36 с и характеризуется максимальной скоростью 309.19 км/ч, а также запасом хода 450 км, что ставит его в один ряд с такими мощными электромобилями, как Tesla Model S Plaid с заявленной максимальной скоростью 321 км/ч.

Новинка снабжается двигателем Yisifang U-образной формы, который обеспечивает высокий крутящий момент и отклик, и инновационными системами подвески, а также оснащается крышей и диффузорами, произведёнными из углеродного волокна, дополненными гоночным задним крылом для улучшения аэродинамических свойств.

Интерьер электрокара также соответствует позиционированию новинки в качестве премиальной модели — салон электромобиля выполнен с использованием целого ряда элементов из углеродного волокна и ориентирован на обеспечение удобства и безопасности для водителя, в том числе благодаря наличию нескольких экранов.

Yangwang U9 поддерживает быструю зарядку, обеспечивающую восполнение заряда от 30 до 80% всего за 10 минут, в то время как стандартное время подзарядки в обозначенных пределах составляет 7 часов. Электрокар будет доступен в следующих цветовых оформлениях — фиолетовом (Argyle Purple), серебряном (Moon Silver) и красном (Cloud Red).

В случае задержки поставки производитель начислит пострадавшему клиенту баллы в качестве компенсации, которые можно будет потратить на официальные товары.