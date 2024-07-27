Дебют новинки ожидается в ближайшее время.

Ассортимент компании Samsung в скором времени пополнится новым смартфоном, получившим название Galaxy A06 и пришедшим на смену Galaxy A05 — предстоящая новинка уже была замечена на нескольких сайтах сертификации и в бенчмарке Geekbench, а сегодня Onleaks публикует на сайте Giznext несколько изображений, проливающих свет на внешний вид устройства, сообщает издание Gizmochina.

реклама

На рендерах смартфон Samsung Galaxy A06 предстаёт с плоской рамкой и фирменным элементом дизайна, являющимся одной из отличительных особенностей моделей линейки Galaxy A, имеющим название Key Island и расположенным справа — на нём размещаются кнопки регулировки громкости и питания. Последняя также выполняет функцию датчика отпечатков пальцев.

На задней панели устройства можно обнаружить два вертикально расположенных модуля камеры круглой формы, дополненных светодиодной вспышкой, размещающейся рядом. На фронтальной стороне имеется дисплей Infinity-U, имеющий характерный вырез в форме буквы «U», а также толстый «подбородок».

На нижней грани смартфона располагается решётка динамика, порт USB Type-C и 3.5-мм аудиоразъём. Представленный экземпляр выполнен в чёрном цвете, но можно предположить, что новинка будет представлена и в других цветовых оформлениях.

Источник фото: Onleaks/Giznext

Сообщается, что размеры устройства составляют 167.3x77.9x8.0 мм, а диагональ его дисплея с разрешением HD+ равна 6.7 дюйма.

Ранее устройство появилось в базе данных Geekbench с чипом MediaTek Helio G85 и 6 ГБ оперативной памяти, хотя появление модификаций с иным объёмом ОЗУ также не исключается. Питать новинку, судя по сертификации FCC, будет аккумулятор ёмкостью 5000 мА·ч.

Судя по целому ряду утечек и появлению смартфона Samsung Galaxy A06 на нескольких сайтах сертификации, дебют новинки состоится уже совсем скоро.