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Meizu объявляет о планах по выпуску своего первого электромобиля к концу текущего года
Компания собирается последовать по пути Xiaomi и Huawei.

Всё больше производителей смартфонов решают испытать свои силы на новом для себя рынке электрокаров — вслед за Xiaomi и Huawei в гонке по выпуску электромобилей решила поучаствовать и компания Meizu, говорится в публикации издания Gizmochina.

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Источник фото: Gizmochina

Как заявил главный операционный директор Meizu Ляо Цинхун на выставке ChinaJoy 2024, компания планирует представить свой первый электромобиль к концу текущего года, отметив, что по ряду функциональных характеристик новинка будет отличаться от традиционных моделей электрокаров, представленных на рынке.

Сообщается, что предстоящий электрокар Meizu, получивший название DreamCar MX, будет производиться на производственных мощностях Geely и основан на платформе SEA (Sustainable Experience Architecture). Представленные изображения демонстрируют дизайн седана, по размеру похожего на Lynk & Co Z10.

Особый упор при продвижении своей первой модели электрокара Meizu делает на вовлечённости в процесс создания электромобиля обычных пользователей — ещё в январе компания запустила платформу DreamCar MX, на которой энтузиасты имеют возможность предлагать свои идеи относительно дизайна и функциональности электрокара, а также совместно создавать различные цветовых схемы, темы Flyme Auto и участвовать в разработке ряда систем электромобиля.

Отмечается, что рынок электромобилей, особенно в Китае, является высококонкурентным и представлен такими крупными игроками, как BYD и Tesla, поэтому компаниям, имеющим мало опыта в данной сфере, придётся бороться за каждого клиента, используя новые подходы и методы, способные заинтересовать потенциального покупателя.

#meizu
Источник: gizmochina.com
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