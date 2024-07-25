Производитель может оснастить новинку той же батареей, что и в моделях предыдущих поколений, начиная с Galaxy S20 Ultra.

Несмотря на целый ряд улучшений технических характеристик и изменений дизайна, будущий топовый смартфон Samsung Galaxy S25 Ultra может получить ту же самую батарею, что и модели предшествующих поколений, о чём сообщает известный информатор Ice Universe, говорится в материале издания NotebookCheck.

реклама

Источник фото: Tom's Guide/Technizo Concept

Как утверждает информатор, предстоящий смартфон Samsung Galaxy S25 Ultra сохранит батарею на 5000 мА·ч — аналогичной ёмкостью обладают аккумуляторы целого ряда моделей предыдущих поколений. Фактически, Samsung оснащала той же самой батареей пять поколений своих топовых смартфонов подряд, начиная с Galaxy S20 Ultra.

Мощность зарядки новой модели также не отличается высокими показателями — по словам Ice Universe, новинка будет поддерживать быструю зарядку мощностью всего 45 Вт.

Учитывая более высокое энергопотребление предстоящего флагманского чипсета Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4, которым, согласно ряду утечек, будет оснащена одна из модификаций Galaxy S25 Ultra, оснащение смартфона батареей всего на 5000 мА·ч может сыграть злую шутку относительно автономности устройства.

Конкуренты Samsung постепенно поднимают планку ёмкости аккумуляторных батарей для своих топовых смартфонов, а с выходом Snapdragon 8 Gen 4 могут это сделать ещё раз, чтобы иметь преимущество и не огорчать своих клиентов сравнительно низким временем автономной работы устройств.

Одной из преград, которая помешала Samsung оснастить Galaxy S25 Ultra более ёмкой батареей, могла стать крайне малая толщина корпуса, которая, по слухам, составляет 8.4 мм, хотя других производителей это не останавливает — например, Realme оснастила свой новый смартфон GT6, имеющий толщину всего 8.6 мм, аккумулятором на 5500 мА·ч.

Ожидается, что дебют Samsung Galaxy S25 Ultra состоится через несколько месяцев, а его стоимость составит более 1200 долларов.