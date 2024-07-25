Xiaomi 14T Pro оснащается чипом MediaTek Dimensity 9300+.

Компания Xiaomi работает над новой моделью смартфона Xiaomi 14T Pro, которая придёт на смену Xiaomi 13T Pro и уже была замечена в базах данных Camera FV-5, NBTC и IMEI, а также коде HyperOS, а сегодня была протестирована в Geekbench 4, продемонстрировав ряд своих характеристик, говорится в материале сайта Gizmochina.

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Xiaomi 13T Pro

Смартфон Xiaomi 14T Pro, указанный на сайте Geekbench с модельным номером 2407PFN8EG, что соответствует информации, размещённой на других сайтах сертификации, оснащается восьмиядерным чипсетом с максимальной тактовой частотой 3.47 ГГц и графическим процессором Mali-G720, что указывает на наличие SoC MediaTek Dimensity 9300+.

Кроме того, устройство работало под управлением ОС Android 14 и было представлено с 12 ГБ оперативной памяти, но при запуске ожидается появление версий, предлагающих другие опции относительно объёма ОЗУ. В одноядерном тесте смартфон набирает 9369 баллов, а в многоядерном получает 26083 очка.

Источник фото: Gizmochina

Чуть ранее база данных Camera FV-5 пролила свет на характеристики камеры новинки — устройство должно получить основную камеру с разрешением 50-Мп и селфи-камеру, расположенную на фронтальной стороне, на 32 Мп.

Ожидается, что смартфон Xiaomi 14T Pro будет представлять собой ребрендинг модели Redmi K70 Ultra, дебютировавшей в Китае и оснащённой чипом MediaTek Dimensity 9300+, 6.67-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 1.5K, частотой обновления 144 Гц и пиковой яркостью 4000 нит, до 16 ГБ ОЗУ, хранилищем до 1 ТБ и аккумулятором на 5500 мА·ч с поддержкой зарядки мощностью 120 Вт.