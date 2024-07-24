Кроме того, глава Tesla подтвердил перенос запуска беспилотного такси.

В ходе очередного отчёта о финансовых показателях Tesla глава компании, американский предприниматель Илон Маск, опроверг недавние слухи о прекращении работы над доступной моделью электрокара Model 2, а также подтвердил некоторые детали о предстоящем беспилотном такси, говорится в материале сайта NotebookCheck.

реклама

Предполагаемый дизайн Tesla Model 2. Источник фото: NotebookCheck/Autocar

В своём заявлении относительно возможного прекращения разработки Model 2 в угоду роботакси, слухи о котором распространяло Reuters, Маск резко заявил, что издание лжёт, а работы над доступным электромобилем Tesla продолжаются. Главный дизайнер компании Франц фон Хольцхаузен был менее резок в своих высказываниях, отметив, что не стоит доверять всей информации, которую пишут таблоиды.

По словам главы Tesla, компания находится на пути к выпуску более доступной модели электрокара, а результаты работы будут представлены уже в первой половине следующего года.

При этом первоначальные планы Tesla по выпуску Model 2 на мексиканской фабрике Gigafactory, судя по всему, будут изменены с учётом введения возможных пошлин на автомобили, импортируемые из Мексики, что вынудит компанию перенести выпуск электрокаров в Техас. Это же касается и производства роботакси.

Ранее глава Tesla сообщал, что наработки по оптимизации затрат при создании новой платформы для Model 2 и Robotaxi будут применяться для уменьшения стоимости выпуска текущих моделей, в том числе Model Y.

Кроме того, Илон Маск подтвердил перенос запуска беспилотного такси Tesla, которое он называет Cybertaxi или Cybercab, с 8 августа на 10 октября текущего года, добавив, что инженеры компании переработали дизайн передней части роботакси, поэтому внешний вид электромобиля может претерпеть заметные изменения.

Отмечается, что для осуществления первой поездки на роботакси по дорогам общего пользования Tesla предстоит получить разрешительные документы от контролирующих органов, предоставив им убедительные доказательства безопасности системы беспилотного управления.

Хотя Илон Маск пока решил не раскрывать информацию о том, является ли Model 2 совершенно новым продуктом, или же использует наработки существующей платформы, предполагается, что доступный электрокар будет значительно отличаться от моделей текущего поколения.